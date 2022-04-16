政綱研監管眾籌 23條立法「盡快做」

劉兆佳：防範國安威脅新政府重點

李家超在昨日的全民國家安全教育日接受記者訪問時主動提及，香港過去曾因國家安全受威脅，而產生相當悲痛的事，亦令大家認識到國家安全受威脅時，除整體社會受傷害，個別人士都會受傷害，所以一定要居安思危，包括認識國家安全，並對國家安全的風險做到足夠的管控。他說，有關國家安全的工作，與其施政理念之一的「奠定香港發展的穩固基石」方向一致。

政府擬今年內就23條立法，問到會否將23條立法及立法時間表納入政綱，以及國家安全和民生政策在其政綱中的比例時，李家超回應，這正是他要花時間的工作，重申23條立法是特區政府的憲制責任，他的立場很清晰，「既然是必須做、應該做的立法工作，我們會盡快做」。至於立法的步伐，他說需按實際立法工作進度，稱現屆政府已做大量工作，若他當選，他會與相關部門討論實際進程表。

劉兆佳認為，防範國安威脅將是新政府的工作重點，因俄烏戰爭後，西方國家會提升對中國的打壓力度，亦可能增加對香港的不友好動作。他說，新舊政府維護國安的工作一定有連貫性，在政府換屆前已可啟動有關國安的立法工作，以加快進展。

狄志遠：李較關注國安可理解

自李家超上周三（6日）辭任政務司長並宣布打算參選特首後至今，國安處先後有拘捕行動，勞工處和財庫局同有針對國家安全的相應建議措施（見表），新思維立法會議員狄志遠稱，相關國安事件的確引起關注，但認為是代表李家超當選後的政策推動方向，則是言之尚早，因李至今未有政綱，未知對方未來的治港方向。狄志遠預料，李家超一直把守國安部分，加上中國在國際間受很大壓力，較關注國家安全也可理解，但他稱施政不應只有國家安全。

許正宇前日在網誌表示，香港缺少專門規管眾籌的法例，認為有需要制定適當規管制度，杜絕任何人或組織直接或間接以眾籌手段為危害國家安全活動籌集資金，亦須切斷逃亡海外不法分子在香港的眾籌資金鏈。

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