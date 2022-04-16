李家超：若當選推展政府改組 多黨撐換屆前完成程序 狄志遠：應花時間解說

李家超昨日見記者時說，他已完成第一階段選舉工程，爭取足夠選委提名，其後最主要工作是撰寫政綱，他將繼續接觸選委和落區。他又表示，傾向接納和推行現屆政府的架構重組方案，稱建議獲立法會討論和支持，他亦曾參與有關工作，會再與團隊討論細節。全國人大常委、李家超競選辦主任譚耀宗回應本報查詢表示，是否爭取在政府換屆前完成架構重組，應由政府決定，特首參選人不能指示現屆政府工作。

政府架構重組需經立法會審議，現時距離新政府上任只有兩個半月，多個政黨表明支持在七一換屆前完成程序。新民黨主席葉劉淑儀上月曾表示，重組涉及大量程序，難以趕及政府換屆前完成；葉劉淑儀昨日說，新政府「齊齊整整」上班最理想，既然政府與各黨派已達成共識，一定能趕及七一前通過，政府亦正草擬有關法例。她續說，即使新政府上任時只能完成部分政策局重組，相信今年內能完成所有程序，對組班影響不大。葉太強調，最重要是尋找適合人選擔任問責官員，至於自己會否加入新政府，她說「不會啦，不會加入新政府做這些職位。」記者追問是否會留在立法會，她回應稱不討論。

張國鈞：換屆後重組浪費時間 梁美芬：七一後處理分別不大

民建聯張國鈞認為，在政府換屆前完成架構重組最理想，讓下任特首可根據新架構組班。他說若換屆後才重組架構，新班子上任後幾個月就要改動，變相浪費半年時間。他相信，立法會願意配合政府，加快審批架構重組建議。工聯會郭偉强建議，特首選舉後由候任特首參與討論並提供意見，爭取在換屆前完成相關程序，讓新特首甫上任便可使用新架構施政。他稱林鄭月娥早前提出的重組方案符合各黨派期望，相信要作大幅調整的可能不大。

新思維狄志遠反對趕在七一換屆前完成架構重組，他說重組牽涉新政府的施政系統和績效指標等，現屆政府不能代替新政府回應議員質詢，加上重組規模龐大，應花更多時間向公眾解說。他認為，政府換屆時仍是舊架構不影響組班，因為重組方案原則上無問題，新特首可事先決定初步人選。經民聯梁美芬認為，政府架構必須重組，但對於應否在換屆前完成持開放能度，可由新特首決定。她說，若新特首認為沒有太大逼切性，需要更多時間思考方案，亦可在七一後處理，相信分別不大。

劉兆佳：通過機會高 可預先按架構組班

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，架構重組獲中央認可，李家超任政務司長時亦有份推動，因此他接納建議屬預期之內，現屆政府和立法會應盡快完成架構重組的程序。對於立法會是否有足夠時間審議重組方案，他相信在「愛國者治港」的新格局下不成問題，認為方案獲通過機會高，新特首可預先按新架構組班。

李家超昨亦被問到，作為特首選舉唯一參選人會否影響認受，他回應稱選舉按本地法例進行，任何符合法例要求又取得足夠提名票者都可報名參選，重申歡迎任何人參選，但稱「他（有意參選者）有沒有說服到足夠選委，給予足夠提名票，就是他個人參選工程及游說選委是否成功」。李稱他按法例要求爭取選委提名票，達到足夠數量報名，強調選舉制度公平、公開。

民建聯執委料通過支持李家超

另外，民建聯昨公布對新一屆政府期望，爭取設立「發展和改革政策組」，作為輔助政府決策及中長期研究的智囊機構，亦會向新特首建議合併房屋和發展局。民建聯主席李慧琼稱該黨稍後召開執委會，相信「毋庸置疑」會通過在特首選舉支持李家超。

本報向政府查詢架構改組的工作進展、計劃何時提交立法會、以及會否在政府換屆前完成，至截稿前未獲回覆。

明報記者

（特首選舉）

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