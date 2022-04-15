M+周四復迎客 開天台開餐廳開「士多」 停開3月 館方：未計劃延長免費優惠

M+博物館去年11月中開幕，首年免費入場，惟開放不足兩月，本港便爆發第五波新冠疫情，今年1月初開始閉館，下周四終重開。被問有否計劃延長免費優惠，館方稱未有相關計劃。

開北天台 高2米「金字塔」任爬

重開後M+將開放室外展區，除開幕初期已開放的3樓南天台花園，北天台花園亦將進一步開放，並塑造成「M+遊戲地景」，展出多件由已故日裔美國藝術家野口勇設計、或受他啟發製成的裝置藝術品。有關裝置並非「眼看手勿動」，市民可隨意觸摸攀爬，小朋友可在以幾何圖形組成的裝置Octetra穿梭探索；如攀上高逾兩米的「遊玩金字塔」，更可欣賞西九文化區風景。

室內亦有新設施，M+館內兩間新餐廳開幕，位於地庫一層的「ADD+」設全日餐飲及外賣；3樓「Mosu」則走高級路線，主打韓國創意料理，其首爾總店獲米芝蓮二星 ，M+店為集團旗下首家海外分店。

韓創意料理 首爾店米芝蓮二星

M＋亦與本地懷舊雜貨店「美樂士多」合作，推出營業至7月底的「期間限定」店，售賣懷舊零食及玩具，部分「古董」因已絕版，會限量高價發售，例如最後一批香港製造的紅白間「西瓜波」售450元，全店限售兩個；1980年代的雪碧1公升玻璃汽水樽更限量發售1個，售700元。

絕版港產西瓜波售450元

展覽方面，探討社會不公及戰爭創傷的《納里尼．馬拉尼：視界流動》錄像藝術展覽，於閉館前1個月才增設，M+稱，展覽將重新開放予公眾參觀，據網上資料，展期暫至7月底。

M＋開幕後首年免費入場，直至早前閉館累計有38.3萬人次到訪，M+博物館零售及商務主管萬希庭冀港人重回M+，歡迎市民於重開首日入場。她又提醒，市民如打算往室內外展覽區，照舊需提早預約，展館昨日（14日）已開始接受預約；館內餐廳及商店則向公眾開放，毋須預約。

（新冠疫情）