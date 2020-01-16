港現Omicron BA.5 檢疫酒店驗出 南非來港青年已打加強針 張竹君：查同層住客中招否

衛生防護中心發現本港首宗Omicron BA.5個案，患者是在南非打了兩針强生疫苗、即已打加強劑的24歲男子，他在4月6日乘ET608航班，從南非經埃塞俄比亞及泰國抵港，當時驗出陰性，之後入住紅磡紅茶館酒店檢疫，4月8日核酸檢測和翌日的快速測試均呈陽性，送到麗豪航天城酒店隔離。

世衛列需觀察 同航班3染疫

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該男子4月8日曾發低燒、咳和喉嚨痛，毋須入院或服藥，至昨日已「好番」，料將結束隔離。張說，患者抵港時無同行者，他所乘的航班暫未見大量個案，會跟進他在檢疫酒店時同層住客有否染疫，若有住客染疫會要求多檢測。翻查衛生署資料，截至昨日，4月6日的ET608航班累計有3人染疫。

低燒喉痛無入院 昨康復

張竹君表示，BA.5屬世衛列明需觀察的亞系，但其傳染性、對公共衛生影響等仍待調查。她說，以往驗出L452R變異的多為Delta病毒株，Omicron一般沒有L452R，但BA.4和BA.5兩個亞系也帶L452R，故日後再驗出L452R時，或要做全基因分析以確定該病毒屬什麼病毒株。

據世衛4月12日更新的每周疫情報告，BA.4和BA.5在S蛋白有L452R和F486V等變異，或與「免疫逃逸」特性有關，另部分核酸檢測或未能驗出該兩個亞系。BA.5最先在南非發現，現已在博茨瓦納、丹麥、德國及英國等出現。

港大公共衛生學院教授潘烈文表示，暫未有資料顯示BA.5傳播性、嚴重性等。衛生防護中心早前稱每宗機場輸入個案均會做「sanger sequencing（雙去氧鏈終止法）」，潘烈文說，該方法主要檢測病毒S蛋白的標記，可驗出是否帶L452R，以及若有L452R、是屬於Delta還是Omicron BA.5等。

23輸入個案 近月新高

本港昨增1043宗陽性個案，是兩個月以來最低，但有23宗輸入個案，則是3月8日以來最高。被問及今日個案數目會否跌破1000，張竹君稱現時疫情趨勢向下，有望少過1000宗個案，但每日個案數字仍會「上上落落」。

另外，特首林鄭月娥昨日接種第四針科興。政府發言人昨稱，自4月8日起，年滿60歲、打第三針滿3個月者可打第四針，截至昨晚8時，有27,200人已打第四針。

明報記者

（新冠疫情）