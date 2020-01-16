有處所關逾200日 林鄭：感激配合

林太稱，這兩年間健身中心關閉了260多天、美容院關閉了240多天、電影院關閉了260多天，對他們的營運帶來非常大影響，但強調每個決定都不容易，實施社交距離措施出發點是為減少人流、減少傳播風險，因為當這些活動場所關閉後，人們就沒什麼意欲外出，「要關閉處所或禁止晚市堂食，並不是懲罰該些處所的營運者」。她解釋，是次放寬難以滿足所有持份者的要求，相信公布第一階段放寬措施細節後，也會讓一些處所營運者失望。

籲復活節假期續遵防疫措施

林太又說，雖然每天檢測呈陽性個案數字已跌到相對低的水平，但仍是一個高位數，放寬措施讓社會恢復正常活動後，市民多了社交往來，一定會帶來傳播風險。她呼籲市民要遵守生效的社交距離措施、緊守個人防疫意識，做好防護，包括戴好口罩，尤其一連4天的復活節長假期，並希望全港市民能為復活節假期後復常工作創造更好的條件。

（新冠疫情）