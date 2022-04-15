恢復本地遊 旅業：喜出望外

袁振寧說，本來預計第二輪放寬時才重新開放本地遊，當第一輪放寬的消息宣布後，縱橫遊已立刻收到約20人查詢及報名，「通訊電郵都未出就已有幾組客人報名」。他說，大多數旅客都是退休人士，全都報了「元朗大夫第‧米芝蓮 （添好運） 十款點心」旅行團，團費百多元，最快4月30日出發，「可能覺得食一餐飯都差唔多價錢」。

倘做快測可一團百人

袁又解釋，一般本地遊不會安排遊客坐滿旅遊巴，大多只會坐約30人，「可以鬆一啲，開心一啲」，而船的載客量比較大，故估計包船的旅行團或想用盡100人上限。他關注政府未有交代客人快速檢測細節，「要客人WhatsApp張相？帶個測試器畀我哋影？定係甚至要收佢個快測器？」

旅發局昨日公布將盡快推出「賞你住」和「賞你遊香港」等活動，詳情稍後公布；迪士尼樂園、海洋公園及昂坪360亦宣布4月21日重開。海洋公園推出優惠，在4月21日至6月30日期間訪客如香港身分證號碼有「45」兩個數字順序連續排列，即可專享門票半價優惠；有「4」或「5」則可享門票八折優惠。昂坪360亦推出官網預購來回標準車廂纜車門票優惠，成人及長者門票優惠價為118元，小童門票優惠價為55元。

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