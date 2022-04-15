酒吧續停業 嘆最早關最遲開

兩年共停400日 協會籲業界改領餐廳牌減限制

食物及衛生局長陳肇始昨被問到為何酒吧無法重開時，稱現時確診數字不算低，每日仍增過千個案；又稱全部放寬非最好做法，須有序、有條件分階段放寬。錢雋永稱業界過去兩年疫情累計已停業逾400日，損失高達數十億元，業界至今流失近九成員工。他曾期望酒吧可如常重開，慨嘆「永遠都是最早停業，最遲復業」。

錢稱，本港近8000個領有酒牌的處所中，7000間已取得餐廳牌照，只有約1000間只持酒吧牌照。他估計業界未來有更多人將酒吧牌照更改為餐廳牌照，稱餐廳牌照可照常賣酒，又不限制賣酒時間，長遠對酒吧業有好處。

泳池續關 教練「換跑道」不抱重開期望

泳池亦須繼續關閉，影響教練生計。黎先生任游泳教練近10年，於泳會有200多名學生，再加私人學生，高峰時每周工作60多小時，泳池關閉下頓失收入，過去3個多月靠積蓄度日。他稱社交距離措施令其感到沒有保障，稱「投入在行業的熱情慢慢磨滅」。他說身邊有很多同行要做兼職幫補，他也嘗試與親人創業，認為需「轉換跑道」。他不敢對泳池稍後重開抱有期望。

運動須戴口罩「多餘」 籃球教練：打波易出汗

體育處所即使可重開，市民運動時仍須戴口罩。全職籃球教練劉嘉豪歡迎體育處所重開，昨亦積極預約場地，惟稱籃球屬高強度訓練，若戶外訓練須戴口罩，訓練時或侷促易暈倒；而打籃球易出汗，口罩變濕亦失效用，認為戶外訓練要戴口罩屬多餘。

（新冠疫情）