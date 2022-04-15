下周四晚市至10點准4人一枱 大部分處所重開 戲院全場3針可飲食 商會嘆難符

根據政府公布，餐飲處所堂食放寬到晚上10時、2人一枱增加至4人。多個表列處所下周四亦重開，包括健身中心、美容院、主題公園、戲院等。表列處所會限制4人一組，人數限制為場地的容納量五成。康文署轄下大部分場地下周四重開，而學生自修室提早於下周二（19日）重開，並延長開放時間至5月31日（詳見表）。

群聚放寬至4人 解除兩戶聚集限制

另外，禁止兩戶以上的人在私人地方聚集的限制亦會解除。林鄭月娥表示，下周會向行政會議提交建議，把公眾地方群組聚集上限從2人放寬到4人。

戲院方面，林太稱電影院顧客可恢復在個別放映院內飲食，但要求有二：一是該戲院運作員工均已打3針，或為接種兩針的康復者；二是個別放映院內同一場次所有入場顧客均已打3針，12歲以下小童或過去3個月康復者，如已打兩針亦視作符合入場要求。食衛局亦澄清，一般入場看電影的觀眾如非希望飲食，根據疫苗通行證規定，4月21至29日要求是接種起碼一針、4月30日起則要求起碼接種兩針。

限半滿未言罰則 電影業不滿

香港戲院商會回應稱，上述措施讓戲院排片及檢查觀眾針卡等方面亦有一定難度。而商會對政府要求戲院維持50%入座率非常失望及不滿，「實在難以支撐租金、片帳、員工等等營運的開支」。香港電影工作者總會發言人田啟文亦稱，政府未解釋相關罰則，讓業界摸不着頭腦，「開番都想我哋做生意嘛，而唔係做唔到生意」。

無煞停硬指標 林鄭：應對力已大增

被問到政府有否「硬指標」，個案數目回升到什麼位置則須煞停放寬，林太稱沒有硬指標，「一定要觀察趨勢和其他監測指標會否有突變」；又稱經過第五波疫情後，香港在應對疫情各方面能力大幅提升，「既然已提升能力，就相對有能力處理較高的確診數字，盡量不再在短時間內大幅收緊已放寬的政策」。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會亦稱，放寬是為平衡各方考慮，「預計了會有傳播風險，會有點反彈」。被問到放寬社交距離措施後，最新安排個案追蹤及安排檢疫準則如何，張稱暫時除非個案數字「去到好小」，否則只會追蹤個案的同住家人為緊密接觸者。

許樹昌：傳播率倘逾1 要考慮收緊

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，現在有逾110萬宗確診個案，有研究稱每宗個案背後有三四宗未被檢測到的個案，即有可能已400萬人受感染；加上兩針疫苗接種率達八成，「始終要逐步讓食肆、娛樂場所重開」。他補充，假如污水檢測找到大量區域有病毒、每日報告個案7日移動平均數字不斷上升、即時傳播率超過1或2，即每一宗個案傳播多於一兩個人，相信屆時政府要考慮是否收緊措施。

飲食業料生意達疫前七八成

稻苗學會會長黃傑龍說，業界已迫不及待、摩拳擦掌預備恢復晚市。他說，公司數周前開放讓客人預訂下周四後的訂位，至昨已「滿得七七八八」，認為業界目前只做到疫情前三四成生意額，放寬後相信可達七八成，「應該都能止血，不會流血不止了」。

明報記者

（新冠疫情）

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