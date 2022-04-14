包攬行會選委提名 大集團未傾囊而出

在教育界以校董會主席或校長成為當然選委的人中，港大王沛詩、中大段崇智、科大廖長城、教大張仁良、嶺南鄭國漢、恆大何順文、兩大醫學院院長梁卓偉及陳家亮，以及代表聖公會的鄭慕智均提名了李家超。理大校董會主席林大輝亦以政協界別提名李。不過，身兼基本法委員的港大教授陳弘毅、港大前校長徐立之、港大微生物系講座教授袁國勇等都未提名李。

總商會王冬勝長和趙國雄等未提名

2017年曾為特首林鄭月娥助選的鄭慕智回覆本報查詢稱，目前雖然只有一名候選人，但對方仍然要有足夠票數才可當選，所以「也是一個選舉」。至於林太與李家超的分別，他說先前專注保監局工作，與兩人較少工作接觸。

多個屬同一集團的商界選委未「傾囊而出」提名李家超，例如早前曾表態挺李的總商會中，主席王冬勝、總裁梁兆基並無提名李。新世界系鄭志雯及曾安業有提名李，但同系鄭志剛則沒有。長和系李澤鉅、施熙德、周偉淦等均有提名李，趙國雄沒有。

此外，工程界選委黃遠輝、建測規園當然選委中四大學會會長及海濱事務委員會主席吳永順均沒有提名李。

（特首選舉）