逾半選委提名李 基層界僅1/3 李：對所有人同樣努力 未提名者：有政綱才談支持

工商專業兩界別62%提名 勞工界22%

翻查李家超的提名名單，他在第一界別的工商界別、第二界別的專業界別，分別取得約62%提名率，但當中商界（第一）、旅遊界及社福界，他都未取得逾半選委提名。至於第三界別，包括宗教界、勞工界及漁農界等，李家超取得102個選委提名，佔300席約三分之一，比例是五大界別中最低（見圖）。

譚耀宗：暫時不提名 不等於不投票

李家超稱，提名數目雖然重要，但更重視與選委營造共識。被問到是否刻意取得較少提名票「入閘」，他稱這問題無根據，重申他關注與選委營造最大共識。李的競選辦主任譚耀宗稱，爭取提名無特別策略，亦無訂下每界別提名數目要平均等目標，李家超公布參選僅數天，「（提名）有幾多要幾多、交幾多」。被問到在勞工界只取得不足22%提名，譚表示李家超昨已與勞工界網上會面，各代表會後都表示支持，「暫時不提名，不等於日後不投票」。

在勞工界佔大多數選委席位的工聯會，不足10名選委提名李家超。沒提名李的工聯會前副會長唐賡堯稱，近日忙於派防疫物資，未有時間處理選委工作，「咁多人（提名），唔差在一個半個啦」。上一屆特首選舉的漁農界選委全數提名林鄭月娥，今屆只有14名該界別選委提名李家超，沒有提名的香港漁民團體聯會副主席羅廣財稱，暫時未與李家超接觸，「可能他太忙」，又說李未有政綱，認為要有政綱才可決定是否投票支持。

在新選舉制度下，新增組別基層社團有60席，有12人提名李家超，在眾多組別中比例最低。該界別選委王坤說，與李家超沒接觸過，亦無人向他拉票，「我不會這麼熱心自己交（提名）表」。他稱重視參選人的政綱，「不會因輿論讚到他『天上有、地下無』就支持」，又說任何選舉有競爭一定比無競爭好，但一人參選亦不代表是壞事。

上屆提名林鄭367人 235提名李

今屆選委中，至少367人上屆提名林鄭月娥，當中最少235人今次提名李家超。未有提名李的，包括全國政協副主席董建華；其辦公室透過公關表示，董先生目前正在休假，不作回應。

立法會議員為各選委組別中提名比例最高，90人中有3人沒提名李，立法會主席梁君彥以中立為由不提名，社福界狄志遠則稱李家超未發表政綱，現階段未能提名表態。另一沒提名李的實政圓桌田北辰說「參選的人連政綱也未有，此刻要提名是過不到自己一關，也不知怎向選民解釋」，但他表明投票時會支持李家超。

「國家隊」一半人提名

學者：未需動員愛國愛港組織

在被喻為「國家隊」、包括人大和政協的第五界別中，提名李家超者佔49％，包括信德何超瓊，被指屬梁振英陣營的劉炳章、周伯展、張志剛等。政協常委中，劉長樂、蔡冠深、許家印等無提名。

遞交提名表格時限為今午5時。政治學者盧兆興分析，李家超競選辦最初以500個提名為目標，現取得逾半選委提名，「已是很成功的動員」，相信未需動員其他愛國愛港組織，而觀乎競選辦的副主任都不是來自基層團體，相關組別的提名較少是合理。

另有部分選委懷疑選錯其所屬組別，例如屬第五界別的全國政協張華峯選了第一界別。

提名名單詳見：video3.mingpao.com/inews/202204/20220413list.pdf

明報記者

（特首選舉）

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