10社交媒體 全追蹤位置轉移資料 私隱署：最多蒐19種個人資料 LINE評分最低

公署於去年11至12月，檢視10款社交媒體包括fb、facebook Messenger、Instagram（Ig）、LINE、LinkedIn、Skype、Twitter、WeChat、WhatsApp及YouTube，透過登記帳戶檢視其私隱設定及私隱政策，整體評分以5星為最高，當中YouTube以4.5星居首（見圖）。

結果顯示，所有社交媒體都有擬定私隱政策，述明會蒐集用戶個人資料、瀏覽或互動資料、通話或信息資料、位置及交易資料等，一般都提及用戶資料會一直保存至帳戶被刪除，並會保留「去個人化」資料作數據分析，惟Twitter沒提供中文版本的私隱政策。公署表示，除了LINE，其他社交媒體均有相對清晰的個人資料保留政策，Skype列明用戶信息保留時限由用戶自行決定，WeChat以表列方法列明不同資料的保留時限，認為兩者表達方式較佳。

7款可用信用卡 多儲卡資料

值得留意的是，所有社交媒體均列明會將個人資料轉移至附屬公司，亦會蒐集用戶位置資料，除fb、fb Messenger、Ig、Skype及WhatsApp可讓用戶選擇開啟或關閉精準位置追蹤功能，其他均預設開啟相關功能。公署發現，其中7款社交媒體接受在應用程式內以信用卡付費購買服務或投放廣告等，大部分會儲存用戶信用卡資料。

WeChat無端對端加密 LINE沒雙重認證

另外，公署檢視的即時通訊軟件中，唯獨WeChat沒提供端對端加密傳送技術。端對端加密能確保只有用戶和通訊對象可查看或聆聽所傳送的信息。在10款媒體中，只有LINE沒提供雙重認證功能，但相關功能在其他大部分社交媒體中亦非強制執行，用戶需主動開啟。WeChat回應公署稱，已使用高階加密標準技術，保護數據在傳輸過程中的安全度及保密度，適用於其伺服器和用戶之間的數據傳輸。

公署倡開媒體專用電郵

勿用公共Wi-Fi交易

公署建議社交媒體應採用分層式展示或以圖片、表格或短片輔助說明私隱政策，不應將用戶位置追蹤功能預設為開啟，並應主動應對「起底」、「數據擷取」或其他非法行為，限制搜尋用戶的方式，同時提醒用戶開設專為社交媒體而設的電郵，如無需要應考慮關閉位置追蹤功能，並盡量避免在公共或不安全Wi-Fi連接下在社交媒體作交易。

IT界：資料轉移多作市場策劃

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華稱，社交媒體會如何將用戶個人資料、數碼足迹轉至其他公司，很視乎各公司政策，不少情况下會用作市場策劃，例如會與旗下遊戲公司共享用戶資料，大部分在私隱條款會列明，這視乎用戶能否接受，最重要是社交媒體是否具透明度。至於部分媒體沒端對端加密，他說用戶的對話內容有可能會被官方或第三方平台檢視到，故呼籲市民必須開啟端對端加密及雙重認證，在提供任何個人資料時亦要保持警覺。

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