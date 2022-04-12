傳媒人被控發布煽動刊物 湯家驊不認同威脅新聞自由

立場6人及陳沛敏以同罪被捕

「串謀發布及/或複製煽動刊物」罪為《刑事罪行條例》第9及10條的罪行，國安處去年12月底以上述罪名拘捕「立場」前總編輯鍾沛權，前署任總編輯林紹桐，4名前董事周達智、方敏生、吳靄儀及何韻詩，以及據悉有份撰寫涉案文章的鍾沛權之妻陳沛敏。警方其後就該案起訴鍾沛權、林紹桐及「立場新聞」母公司，鍾沛權及林紹桐還押至今。

繼陳沛敏後，同樣曾在「立場」撰寫文章的區家麟亦被捕，記協憂慮事件進一步損害新聞自由。湯家驊認為，新聞與表達自由從來都不可凌駕國家安全，案件已進入司法程序，不宜評論。但他說：「絕不認同單單因為那位人士是傳媒人，而他被檢控這項罪行，等同香港言論、新聞自由受威脅」，明言有關說法錯誤，不符法律原則。

在「立場案」中，相關罪行的檢控時限亦一度引發議論，《刑事罪行條例》第11條「法律程序」列明，第10條的檢控期為犯罪後6個月內，而「立場」於去年6月27日發公告，宣布下架所有去年5月份及之前刊出文章。湯家驊昨解釋，要視乎「串謀」是否一直存在，如某人在6個月前串謀他人犯案，而將來仍會繼續，便屬「連續性行為」，稱「串謀一日未終結，一日犯罪行為都未完結，就不可說是犯罪後」。

梁啟智悲痛：區研究港媒壓力 今天自己被捕

梁啟智表示，區家麟的研究集中在香港傳媒承受的政治壓力，「他本身在大學任教媒體與法律，來到今天，被捕的卻是他自己，深感悲痛」。

（港區國安法）