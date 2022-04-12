拍檔讚主持專業 平衡各方

梁美芬重複發言 區阻止拍檔打斷

鄭表示，在《自由風自由PHONE》當評論員的大部分時間都與區家麟合作。他憶述一次訪問經民聯立法會議員梁美芬，很多時梁不停重複立場而答非所問，他想打斷對方，區家麟反而示意讓梁美芬繼續發表，再由鄭補上評論。鄭昨早在社交平台就區涉「串謀發布或複製煽動刊物」被捕發文說，「自由社會邊個無立場？」、「當今香港發表文章或者言論，究竟是否一批評就會過紅線呢？」期望當局清楚交代拘捕細節和理據，又祝區家麟「出入平安」。

去年被叫停主持港台節目 圖書館下架著作

區家麟現於中大新聞與傳播學院授課，他曾任職無綫新聞部近廿載，以及主持《自由風自由PHONE》約11年。去年6月28日，他接獲港台通知，稱當日是他最後一晚主持該節目，他當時就事件表示，原因「心知肚明」。去年11月，其作品《二十道陰影下的自由：香港新聞審查日常》遭公共圖書館下架，康文署曾稱館藏內容可能違反《港區國安法》或有關法律的規定。

區家麟曾在《明報》、《信報》等傳媒和網上平台撰文，以及主持「立場新聞」時事評論節目《美麗新香港》。他的個人網誌取名「潮池」，2007年至今發表近2000篇文章，從時事評論至個人旅遊均有涉獵。最後一篇文章於上月底發布，提及「煽動罪本質上就是以言入罪」，又稱「如果一個社會，視統治者是為人民服務的公僕……公眾的批評只是要糾正自己僕人的錯誤」。前年社交平台facebook一度封鎖區上傳或分享「潮池」的文章，指稱文章或違反社群守則，其後又突然解封。

（港區國安法）