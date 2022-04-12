「學期未完，他與我們仍有約定」 學生：區教敍事技巧 沒播「立場」

曾說現時記者多掣肘 鼓勵試不同行業

中大學生Betty（化名）今學期修讀區家麟教授的課程，她形容區的課堂報讀競爭大、難申請，直至臨畢業才有機會修讀，但今學期正值第五波疫情，除頭幾堂面授，其餘一直網課，區曾不斷爭取恢復面授，冀與學生直接交流，但至最後一課也無緣親身見面。她原約了區下周商討最終紀錄片製作，現未知可否如期會面，難免感到突然，「學期未完，他仍是老師，仍要批評或讚賞我們，他與我們仍有約定」。

有志做記者的Betty形容，區家麟是她其中一個「望向的目標」，區在堂上不時提醒學生選擇自己關心、「火燒心」的題材報道，亦通過其採訪經歷及其他報道，分享應有的敍事技巧，惟區從未在堂上播放他於前「立場新聞」評論時事的片段或文章，難言「煽動」。她說區家麟上堂常面帶笑容，但亦說此時勢做記者多掣肘，鼓勵學生多嘗試不同行業。Betty回想區說過，不會刻意避談某些事，看看「紅線」何時踢中他。

學生：相比自己被捕 區更憂學生觸紅線

中大生Eric（化名）今學期畢業專題研究由區家麟指導，他選擇拍攝與反修例相關題材，在拍攝幾近完畢、準備今日再商進度之際，沒料區被捕。Eric憶述，起初提出題目時未深思熟慮，曾被區批評近一小時，區說畢業專題不止是功課，而是做完10年後仍值得翻看的作品，其後二人仔細琢磨角度，區亦提醒他不要做會累及別人的事；他感覺，相比起自己被捕，區更擔心學生所做的題材會觸及紅線。

Eric稱，現仍待區家麟保釋結果才有下一步安排，學院已安排其他指導教授作後備方案，但目睹老師被捕，他第一時間不是想起畢業專題，反而進一步動搖其成為記者的想法。

本報向中大查詢，如何處理區家麟教席和餘下課堂，以及對其被捕一事回應，中大回覆表示不會評論個別事件，又稱一般而言，若有大學員工涉犯罪行為，將按內部既定程序處理。

（港區國安法）