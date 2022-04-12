國安警拘區家麟 指涉煽動刊物 料關「立場案」 記協促盡快交代案情

扣17小時後保釋

區：今日唔方便講嘢

昨早約6時，警方國安處人員到區家麟位於荔景的寓所搜屋，將他帶返葵涌警署。至傍晚約6時半，代表區家麟的兩名律師曾到警署，逗留約一小時後離開，轉述區說多謝「立場新聞」同事關心，着他們毋須再將物品帶到警署。至晚上11時半，區家麟步出警署，表示「多謝大家關心，今（昨）日唔方便講嘢」，之後由記協主席陳朗昇陪同離開

警方昨午發新聞稿表示，國安處深入調查後，在葵涌拘捕54歲男子，涉違反《刑事罪行條例》第9及10條「串謀發布煽動刊物」罪，不排除有更多人被捕。區家麟曾在「立場」撰文及主持時事評論節目，國安處去年底以串謀發布煽動刊物罪拘捕「立場」高層等7人，涉多篇被指「帶煽動性」博客文章。本報向警方查詢今次行動是否與區家麟曾在「立場」發表文章有關，警方稱沒有進一步資料提供。

陳朗昇促釐清何謂「煽動文章」

曾任「立場新聞」副採訪主任的陳朗昇相信，區被捕與其寫的文章有關，但陳說「立場」案現未有判決，相關文章未知是否界定為「具煽動性」，若因此拘捕區是有欠客觀公允。陳稱現時傳媒發表文章風險很大，促當局釐清何謂「煽動性文章」，舉例坊間有大量批評政府施政和管治的文章，部分「鬧到政府飛起，甚至人身攻擊」，反問為何執法不一。

林鄭：國安法有維護個人自由

李家超：不應因涉某人背景揣測

特首林鄭月娥昨早在記者會回應事件，稱港區國安法的頒布當然要貫徹落實，以保障國家和香港安全，依循這些重要價值辦事。她稱新聞自由和言論自由受基本法保障，港區國安法第4條亦特別列明保障國家安全的同時，亦須維護受基本法保障的個人自由。

宣布參選行政長官的李家超則表示，他已離開政府，不太了解案件細節。他稱無論任何行業都要奉公守法，相信這是法治原則，不應因某一件案、涉及某一個人的背景，就立即變成一種揣測或攻擊。他又表示，任何人對香港應充滿信心，所採取的行動都是依法處理，以保障廣大市民利益，基本法已充分保障香港人權和自由，這些保障同時符合不同方面的國際公約。

記協憂慮事件將再損害本港新聞自由，要求政府保障香港市民享有基本法保障的新聞及言論自由。民主黨主席羅健熙說，每次發生類似案件，市民最基本要求是知道牽涉什麽文章，「站在市民立場，ok你（當局）劃了一條線，都要話畀大家知劃咗咩線，𠵱家都唔知點評論」。

外國組織促停止拘留新聞工作者

中大、浸大、恒大、城大和樹仁大學等5所院校新聞及傳播學系學生組織組成的「聯校傳理學會」發表聯署，對是次拘捕行動表示極度遺憾，稱「煽動」與新聞報道的界線愈趨模糊，使新聞工作者難以釐定，難免感到不安及恐懼；新聞工作者接連被捕，加上業界加強自我審查，或會削弱作為「第四權」的監察職能，重申新聞自由是社會重要一環。

總部設於美國紐約的保護記者委員會，促請港府無條件釋放區家麟及停止拘留新聞工作者。其亞洲協調員史蒂芬（Steven Butler）表示，區家麟被捕事件，再次證明香港保障新聞自由的說法是「垃圾」，又促請警方放棄對區提出任何指控，以及保障所有記者不受干擾地工作。

明報記者

（港區國安法）

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