網上辦記招 競選辦：無人能作具體豁免批准

【明報專訊】李家超在任政務司長時有份審批防疫豁免，他宣布參選後、兩日來先後舉行網上記者會及選委見面會，其競選辦主任譚耀宗昨日在無綫節目《講清講楚》稱，現時無人接任政務司長，故防疫規例下沒有人能作具體的豁免批准。政府發言人昨出稿不點名反駁說，法例下在公職缺位下，特首可指示其他人行使權力，並披露特首林鄭月娥日前曾豁免第五批內地專家的來港檢疫安排。發言人又說：「就行政長官選舉事宜，我們會繼續以公眾利益為依歸，依法行事。」
譚耀宗：現無人接任政務司長
政府反駁「特首可指示他人用權」
翻查李家超辭任前豁免特首競選活動的新聞公布，當時就室內選舉活動聚集作兩類豁免：一、提名期間，特首候選人與選委之間的選舉相關聚集；二、由提名期結束後至投票日，獲確認提名有效候選人與公眾之間的選舉聚集。李家超與選委會面預計屬第一種豁免情况。
李家超昨於網上會見選委後，強調自己要求競選團隊符合防疫規例，並會見了5個界別共130名選委。
譚耀宗昨早在電視台節目稱，李家超重視防疫工作，十分小心，加上現時無人接任政務司長，防疫規例下沒有人能作具體的豁免批准，例如灣仔會展因防疫規定不能租借。他表示，現時盡量在網上接觸選委，實體拜訪則盡量減少人數，亦不能邀請傳媒採訪，以免觸犯規定。
至於政府放寬社交距離措施後會否落區，譚稱李家超希望面對面接觸市民，但要視乎實際情况。
政府昨午不點名回應說，雖然政務司長出缺，但政府工作不受影響，並重申就特首選舉會繼續依法行事。政府發言人稱，根據《釋義及通則條例》第45條，凡向公職人士授予權力而「未有人獲委任擔當該職位的職能」，特首可藉命令指示其他公職擔任者行使權力。