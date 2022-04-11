網上辦記招 競選辦：無人能作具體豁免批准

譚耀宗：現無人接任政務司長

政府反駁「特首可指示他人用權」

翻查李家超辭任前豁免特首競選活動的新聞公布，當時就室內選舉活動聚集作兩類豁免：一、提名期間，特首候選人與選委之間的選舉相關聚集；二、由提名期結束後至投票日，獲確認提名有效候選人與公眾之間的選舉聚集。李家超與選委會面預計屬第一種豁免情况。

李家超昨於網上會見選委後，強調自己要求競選團隊符合防疫規例，並會見了5個界別共130名選委。

譚耀宗昨早在電視台節目稱，李家超重視防疫工作，十分小心，加上現時無人接任政務司長，防疫規例下沒有人能作具體的豁免批准，例如灣仔會展因防疫規定不能租借。他表示，現時盡量在網上接觸選委，實體拜訪則盡量減少人數，亦不能邀請傳媒採訪，以免觸犯規定。

至於政府放寬社交距離措施後會否落區，譚稱李家超希望面對面接觸市民，但要視乎實際情况。

政府昨午不點名回應說，雖然政務司長出缺，但政府工作不受影響，並重申就特首選舉會繼續依法行事。政府發言人稱，根據《釋義及通則條例》第45條，凡向公職人士授予權力而「未有人獲委任擔當該職位的職能」，特首可藉命令指示其他公職擔任者行使權力。

（特首選舉）