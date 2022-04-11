梁振英親自交提名 商界多人送票 李稱加快建屋 梁志堅：須邀熟房策者幫

李家超正式宣布參選後第二日，多名選委前往灣仔中環廣場的競選辦交提名。身為第五界別選委的梁振英，昨午親身到競選辦交提名，離開時未有回應會否擔任選委會總召集人。

李家超的提名人包括多名商界背景選委，身兼會德豐地產主席的梁志堅接受本報查詢時表示，李任政務司長僅9個多月已處理很多事務，如與內地通關等。對於外界質疑李財金經驗不足，梁志堅認為無人能十全十美，最重要是肯做事，相信他當選後需要尋找各方面專才加入班子。李家超前日在記者會提到將加快建屋，梁志堅認為他必須邀請熟悉房屋政策的人幫忙，地產商會盡量協助政府。

梁高美懿：不擔心李缺財金背景

梁高美懿說，與李家超相識10多年，不擔心對方缺乏財金背景，認為領袖最重要懂得善用人才。史立德說，李經常與廠商會交流，認為他人緣不錯、為人實際，相信他可找到高手協助管治。他表示，工業界（第二）17名選委不會綑綁提名。

多名專業界別選委亦有提名李家超，立法會議員、會計師公會理事林智遠表示，昨日聯同約10名會計界選委提名李參選。律政司長鄭若驊丈夫、工程界選委潘樂陶亦到場提名，他說特別支持李的3個施政方向。被問到太太會否留任司長時，潘樂陶未正面回應。

勞工界選委、高級公務員協會主席李方冲昨日也交提名，他稱暫時未收到李邀約公務員團體會面，勞工界60名選委不會綑綁提名。他說，過去與李較少接觸，但認為對方願聽意見，擔任首長級公務員多年具行政管理經驗。

李家超昨日舉行兩場與跨界別選委的視像會面，約130人參與，李晚上見記者稱部分建議「很有參考價值」。擔任李家超競選辦副主任的政制及內地事務局前局長譚志源被問到會否重返政府，他說要由新一任特首組班，進一步要待下階段才考慮，又稱自己的興趣不重要。

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