李家超握300提名 政綱月底公布 有選委稱「支持其理念」 學者批「西瓜靠大邊」

李家超料今日集齊提名，最快周二報名參選。

被問修例有否缺失 李：信歷史公平評價

2019年以保安局長身分推動《逃犯條例》修訂的李家超昨被問到處理修例是否有缺失時回應說，「我相信歷史會有一個公平的評價」。對於有傳辭職前到深圳與中央官員會面，李家超說與內地政府任何接觸，「我們公布就公布，唔公布就唔公布」。

李家超前日正式宣布參選後，昨在他所設競選辦的中環廣場，不時見選委現身，包括全國政協副主席梁振英等。競選辦副主任陳勇下午說收到約200名選委提名，至晚上7時許，李家超見記者公布已增至約300個提名。現時共有1454名選委。

大方向為主 譚耀宗：短時間決定政策不妥

李家超前日在記者會僅提出施政方針，未提及具體政綱。譚耀宗昨在無綫《講清講楚》表示，希望在4月底公布政綱，內容或以大方向為主。他承認時間緊湊，在短時間內決定政策亦不妥當，所以政綱具體細節可能不會很細緻，部分現屆政府的政策亦未必要改變。對於李家超稱「以結果為目標」，譚認為要平衡結果和程序公義，面對房屋、醫療等深層次矛盾時，可考慮修改程序。

特首選舉提名期本周六（16日）結束，若李家超4月底才提出政綱，屆時距離投票只剩下一至兩周。翻查資料，林鄭月娥在2017年提名期完結前兩日、2月底公布完整政綱，之後交表，當時距投票還有約一個月。2012年的唐梁之爭，梁振英選前約三四個月分批公布政綱，並曾批評對手唐英年在投票前6周才公布政綱，公眾是否有時間理解。

黃國：競選最重要令人感覺能否實踐

曾為林太助選、昨提名李家超的經民聯陸瀚民說，對李家超「結果為本」的理念印象深刻，並認為最重要是理念，政策則是實際操作，期望之後交流表達對房屋及青年政策等具體意見。昨提名李的工聯會黃國去年底參與勞工界聯署提出聯合勞工政綱，包括最低工資一年一檢等；他昨接受本報查詢時解釋，競選最重要是令人「感覺能否實踐到」，他肯定李家超「有心」處理。

新思維狄志遠說，對提名李持開放態度，但多年經驗都顯示，競選見人時要有政綱，才能給人信心，如沒有政綱或具體承諾，不知憑什麼支持，亦不符常理。

香港民研副行政總裁鍾劍華昨說，李家超雖未提出政綱，但在中央「祝福」下，李難有其他對手，選委就自然心領神會提名，「最重要是北京支持他，其他所有事都不重要」。

李家超昨見記者時被問2019年處理逃犯修例有否缺失及是否對得住港人，他回應說修例初心是為履行打擊跨境罪行的國際責任，並說及後引發的嚴重暴力行為、港獨及外國勢力插手，「我相信歷史會有一個公平的評價」。2019年6月19日，李家超在立法會回應議員質詢，他說對於修例工作做得不足，因而引起社會矛盾、紛爭、焦慮，他是參與修例的團隊，當然有責任，在這方面向大家道歉。

民主黨主席羅健熙回應時提醒，修例事件早期及未發生衝突前，政府有很多機會令事態降溫，各界亦用很大善意規勸政府，當時林太同李家超都曾承諾總結不足。狄志遠說，政府過去承諾調查2019年社會事件，至今未否定可能性，認為經歷如此大的社會事件，應調查前因後果。狄又說功過各有說法，糾纏沒有太大意思，期望政府加強青年工作。

明報記者

（特首選舉）

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