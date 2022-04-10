兩段直播觀眾不到3000 搜尋榜人氣遜「不參選」葉劉

多議員按讚 共280網民「畀反應」

網上記者會分成發表宣言和記者問答環節兩部分。發表宣言片段有近800人次瀏覽，問答環節則有2100人次瀏覽，其間兩個環節共約280個網民「畀反應」，包括195個讚好和23個嬲。多名立法會議員亦有讚好，包括張國鈞、陳學鋒和郭玲麗，霍啟剛更多次留言，如「好嘢要留底！但要勇於改變變革！」等。

記者發問時須點選「舉手」功能，再由主持、前鳳凰衛視女記者黃芷淵甄選，有兩間本地電視台、3份中文報章、一份英文報章和兩間內地官媒發問。雖然記者不知有多少傳媒「舉手」，但主持在會前稱有不少人發問。

至於李的競選專頁「李家超 John Lee 2022」，前日在facebook正式建立，記者會前有90多個「讚好」。而專頁的頭像和封面圖片，則在昨天記者會半小時前上載，記者會前讚好人數分別有4和3個。至昨晚9時，有逾1700人追蹤。

李家超是在上周三（6日）向特首請辭，當日本港逾10萬人搜尋他的資訊，排在Google搜尋榜第二。值得留意的是，葉劉淑儀前日接受報章專訪就參選特首意向提及「今次唔參選、將來都唔會」後，截至昨午6時本港逾千人搜尋與她相關資訊，排在Google搜尋榜第四，昨午發表宣言的李家超至昨晚榜上無名。

李家超昨在長沙灣一商廈單位舉行直播記者會。據競選辦資料，選舉廣告由茄子文創科技有限公司製作，資料顯示該公司董事包括張瑞蓮，與被視為「梁營」的齊心基金會執行董事張瑞蓮同名。

（特首選舉）