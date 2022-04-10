李家超宣言少提國安 蔡子強：欲洗強硬形象

提包容開放 料刻意示好減憂慮

蔡子強稱，李家超只是列出大方向，舉例每名特首都想提升競爭力，而李未談及方法，估計是準備時間太短所致。他又相信李提及「以結果為目標」是唯一較令人關注，大眾一般不滿公務員或港府按程序或規矩辦事，在防疫工作未有下決心，難免令人聯想李當選後施政或放輕程序，較重視結果。他相信李的競選團隊明白中外政府和媒體都留意是次宣言，故李在講話時刻意示好，甚至罕有地提及「包容、開放、多元」等理念，減低市民和外商等憂慮。

黃潔慧：親和力欠奉 定位清晰

資深傳媒人、溝通培訓顧問黃潔慧認為，李家超宣言的人味及親和力欠奉，沒立體打造個人特點，予市民距離較遠的觀感，舉例之前參選的曾俊華曾分享在美國因「辱華」與人打架；即使被坊間稱「好打得」、稍欠人味的林鄭月娥，亦提及自己是兩個兒子的媽媽。但她認為李的定位清晰，將「變革者」定位清晰表達，由於他可能是唯一候選人，須借助現屆政府突出自己的不同。她稱李沒評價現屆政府表現，卻把對比散落宣言中，包括提出「深知一個人的能力再大，也是有限的」，令人回想林鄭月娥風格。她說雖然表達促成通關的角色有欠清晰，但相比歷屆候選人，他提高聲調發言顯得精神奕奕，斷句式發言予人堅定的觀感，惟未有把握與傳媒交流機會，接受民間質詢。

袁彌昌：本有「開創性機遇」 宣言流於口號

曾協助曾俊華助選的時事評論員袁彌昌認為，李家超本來有「開創性的機遇」，現時穩定局面得來不易，李亦無後顧之憂，但宣言流於口號、建制論述。他舉例其三大施政方向空泛，回應是否中央欽點等時又未能提出令人滿意的說法，而在團隊尚未形成之際就聲言要創造「一加一大於二」的協同效應。但他稱李致力洗脫過往形象，期望溫和、真誠和務實地示人，惟過往形象低調，建議他日後要在公開場合多解釋施政重點。

（特首選舉）