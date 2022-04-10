社協失望未談扶貧 議員料有待聽民意

王坤：目標時間表路線圖缺一不可

社區組織協會副主任施麗珊說，李家超昨提及發展金融及創科等目標，未提扶貧安老，她感失望。她期望來屆政府盡早取締劏房及籠屋，並提出通關時間表，讓中港分隔的基層家庭團聚。李家超稱會走入社區溝通，她說社協有意邀請李一同走訪劏房及籠屋。

王坤認為李家超提出「以結果為目標」，需在房屋、土地及其他政策設目標、時間表及路線圖，三者缺一不可，如公屋「三年上樓」需提出何時落實，以及如何逐步達到。

鄧家彪：內容空泛或顯虛懷若谷

劉國勳說，參選人一般不會在參選記者會提出政綱，他相信李對政策有初步想法，聆聽民意後再提出政綱，是理想做法。至於李家超一度提及北部都會區，一直提倡發展新界北的劉國勳期望新界北將來可發展成為香港新中心。

工聯會鄧家彪說，昨日記者會內容空泛非好事，但可能反映李虛懷若谷，不偏執和未有既定立場，盼李聆聽政黨意見。

未提大嶼 本研社料北都成重點

本土研究社成員陳劍青說，李昨日只提北部都會區而未提明日大嶼，料新界北發展為重點計劃。他說內地近年發展過程也提高市民參與度，如下屆特區政府精簡發展程序，只以結果為目標，在土地規劃上忽略市民參與，他擔心發展會「因快得慢」。

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