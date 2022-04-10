梁振英支持參選 競選辦5副主任曾為林鄭助選

譚耀宗盼至少獲1/3選委提名

譚耀宗表示李家超正積極接觸選委，「1400多個選委，我希望至少有三分之一（即500人）提名他（李）。當然最後有更多票數當選、能高票當選，這是我們爭取的目標」。

多名建制派昨表示已提名李家超，包括民建聯主席李慧琼及黨友陳克勤、張國鈞；經民聯主席盧偉國及議員梁美芬。立法會財委會主席陳健波說，期望李家超「帶領香港開創新篇章」。昨午多名選委赴李家超的競選辦交提名，包括曾任林鄭月娥競選辦主任的行政會議召集人陳智思。

李家超公布競選團主要成員名單，16名副主任中，不少來自專業界別，包括法律界陳清霞及莫樹聯、已退休的會計界龔永德，亦有數名立法會議員。來自商界的有東亞銀行李民斌、信和集團副主席黃永光等。其中陳清霞、黃永光、吳文華、李民斌及陳勇，5年前曾協助林鄭月娥參選特首。另外，日前辭去政務司長政治助理的蕭嘉怡，以義工身分「過檔」，昨現身李家超位於中環廣場的競選辦。

（特首選舉）