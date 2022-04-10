團體憂「結果為目標」忽略諮詢

被問程序是否次要 李：結果代表一切

李家超說，做事除要符合程序，更要以結果為目標。被問到程序是否次要考慮時，他說市民不滿政府，原因或是他們見不到所期望的結果，強調「結果代表一切，結果是最客觀的」。他舉例，去年底與內地通關「已到龍門口」，兩地商討時有不少差異，最後都能解決問題，「如不是Omicorn，大家都正享受（通關）結果」。

翻查資料，李家超上月初引用「緊急法」豁免興建隔離設施的落馬洲河套區工地，可不受本港法律限制，工程包括一條接駁深港兩地的臨時橋樑，惟政府公布豁免時，內地建造的橋樑已近乎完成興建，有媒體對照衛星圖片，顯示臨時橋樑在豁免前5天已出現，引起質疑。

狄志遠：合理程序與效果無衝突

本土研究社成員陳劍青說，近年內地發展也增加市民參與，反而李家超提出「以結果為目標」，來屆政府或將精簡發展程序，他憂慮會忽略規劃發展過程中的諮詢，意見不全面，最後結果不佳，亦未必是市民所想。新思維狄志遠認為，合理程序與效果沒有衝突，政府程序需更有效率，但是否達至程序公義，底線是讓民意表達。

外界關注警隊出身的李家超缺乏財金經驗，他昨兩度被問到相關問題時表示，特首要有領導才能，吸納人才可令團隊具多方面強項。

（特首選舉）