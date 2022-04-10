李家超參選：要建忠誠擔當政府 施政以「結果為目標」 演辭未談修補撕裂

李家超說，決定參選是「出於我對國家的忠誠、對香港的熱愛、對市民的負責」，未來施政的3個主要方向，分別是「以結果為目標解決問題」、「全面提升香港競爭」及「奠定香港發展的穩固基石」。多名學者認為李家超的宣言較空泛，未有具體提及施政重點。

將變革政府理念 強化「我和我們」團隊文化

李家超又說自己出身基層，是務實的人，深信政府施政須以解決市民的問題為首位，做事除要符合程序，「更要以結果為目標」，他將變革政府理念和做事方式，強化「我和我們」的團隊文化。問到做好特首的工作是否只靠對國家忠誠，他回應稱「忠誠是基本條件」，但特首也要做好其他事情，若他當選，會為香港帶來會做事、敢擔當、做到成績的政府。

競選辦：政綱稍後公布 籌備短不想開空頭支票

對於參選宣言未提及具體政綱，李家超競選辦主任譚耀宗回覆本報稱，政綱稍後公布，相信在今周正式報名參選前可完成。

李家超競選辦副主任陳清霞回應查詢稱，李家超籌備選舉時間短，需時整理政綱及各界建議，她說李是謹慎的人，不想開「空頭支票」或作出無法履行的承諾。陳說自己出任李的競選團隊，因李的作風務實果斷，對國家忠誠，又熱愛香港，無利益關係背景，處事無包袱，施政時可用另一角度審視問題。

稱會走入社區溝通 籲從結果看誠意

李家超曾任保安局長，任內推動修訂《逃犯條例》。他昨在演辭中無提及修例、「黑暴」或《港區國安法》。問到如何修補社會撕裂，他說知道香港有不同意見和分歧，會與市民溝通，走入社區，強調不只是動作，態度與出發點都重要，「要讓別人感受到我們的誠意，這是溝通的開始」。他又說可理解年輕人有自己看法，建議大家從結果看其誠意。

李家超被問及管治是否強硬派，他稱視乎事件的實際情况及需要，指反修例風波明顯涉港獨、外國勢力、攻擊政府及政權的嚴重行為，須有適當而有效的方法處理，面對其他問題有不同手段。

李傲然：修訂逃犯例推手 難期望補撕裂

在「理大衝突」發生時任理大校董會學生代表的李傲然稱，李家超是修訂逃犯條例的主要推手，事件令警民關係緊張，甚至對立，與他未有好好解決問題有關，「要展示誠意，是否要先承認當時他錯估民情？」他說市民普遍對李家超信任基礎薄弱，難以期望能真正修補撕裂。

梁美芬指有誠意補裂 狄志遠：難評估

提倡政府設立「復和專員」的經民聯立法會議員梁美芬認為，李家超「很有誠意」修補社會撕裂，她成立「凝聚民心」平台時，時任政務司長的李家超是首名官員表達支持。她認為李家超若當選，首要做好公眾的溝通及政策工作，再分階段與個別群組溝通。新思維立法會議員狄志遠說，李家超的演辭較「大路」，難評估他能否修補撕裂，而他以往表現硬朗，希望當選特首後能與各界溝通，特別是年輕人。

明報記者

（特首選舉）

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