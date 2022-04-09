修例強制交出染疫動物 愛協：強烈關注

港府近日修訂《預防及控制疾病條例》（599章及599A章），若衛生主任有理由相信任何物品（包括動物）受指明傳染病感染，或可能曾受感染，可命令執行任何疾病控制措施或將其銷毁，並將不遵從有關指令定為罪行，可罰款1萬元及監禁6個月，新例上月31日生效。

稱動物傳人風險極微

修例須考慮感情牽絆

愛護動物協會表示，新冠病毒由寵物直接傳人的風險幾乎「微乎其微」，反而人類染疫後傳給動物的機率更大，建議主人預先聯絡熟悉寵物的親友，一旦主人染疫亦能交他人照顧，另要預先準備好寵物的病歷、獸醫及寵物保險等資料，方便隨時可轉交暫託者。協會表示，寵物陪伴人類度過不少高低起跌，呼籲主人勿過分恐慌或棄養寵物。

本報向衛生署查詢對上述帖文的回應、會否採納相關意見，署方回覆時重申有關條列及罰則，沒回答上述問題。

（新冠疫情）