羅致光冀「保就業」月底可申 下月底發放

新一輪「保就業」有多項調整，包括獲補貼僱員不設月薪上限、每間企業申請資助人數上限為1000，兼職及散工亦可獲半額資助。羅致光昨在港台《千禧年代》解釋，當局決定取消領補貼僱員月薪3萬元的上限，是聽取業界意見後，了解不少中小微企如創科或專業服務行業等不少員工月薪逾3萬元，不想設薪酬上限時有「舞高弄低」情况。

人數設限 料不會導致裁員

在新一輪計劃下，每間企業的資助人數上限為1000。被問到會否導致大企業為領取補貼而裁員，羅致光舉例，假設一間企業有1003人，若解僱3人，仍是領取1000人的補貼，無助領取更多。他又提及近日政府推出消費券，「在疫情放緩和經濟開始復蘇，亦有消費券存在，到底請多少人營運，相信這是他（僱主）最大考慮」。

對於沒有強積金戶口的自僱者未能在新一輪計劃受惠，羅致光說希望大眾檢視措施時勿太「個人化」，「希望大家不要常說幫不幫這個（界別的人）」，「我們（政府）向僱主供款都不是提供所有薪金，只是減輕薪酬開支，使他們疫後更有能力提升生產或服務」，希望以此改善整體經濟環境和就業情况。

（新冠疫情）