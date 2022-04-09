臨時失業支援 創新辦：破產者無銀行戶口可申

破產者：須填銀行戶口 未能遞交

30多歲的Jerry（化名）去年初出獄，6月至7月申請破產，銀行戶口因而被取消。他去年11月找到一份現金支薪的搬運散工，做了逾一個月，並於今年1月失業至今，符合計劃申請資格。不過計劃申請人須具備其名下銀行戶口號碼，Jerry試過照樣申請，但因未能提供銀行戶口而未能遞交。「想靠自己維持生計，失業亦無辦法……」他對未能申請感無助，期望當局以其他方式發放款項。

周小松表示，破產者應合資格申請，如有人沒有銀行戶口，當局應寬鬆處理。他認為申請人有否銀行戶口，跟他是否有需要失業支援無關係。

周小松隨後向創新辦查詢，獲回覆申請人如未及開銀行帳戶，可致電計劃熱線。社區組織協會幹事吳衛東建議政府增加其他派發資助的方式，例如發現金或支票，讓市民到郵局領取，「總有方法發放，視乎政府有否誠意」。

創新辦：只發款到戶口

無戶口可求助

創新辦回覆本報查詢稱，為保障申請人權益，並確保資助能適時並準確地發放予申請人，資助只會發放到申請人名下有效的本地銀行港元儲蓄或往來帳戶，只要已破產者符合計劃資格準則也可申請，申請人可致電計劃熱線，人員將協助填寫銀行資料部分。

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