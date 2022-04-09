維珍9月前英航5月前不飛港 國際航空協會：港從航圖上消失

姚柏良：太易熔斷 拒復飛不意外

彭博社報道，除維珍及英航、聯合航空及澳洲航空日前均公布未來數月不會復飛香港；聯合航空稱7月起才有來往三藩市和香港的直航機票發售；澳航稱10月30日才復售來往悉尼及香港的機票。

IATA總幹事Willie Walsh周三出席傳媒簡報會時稱，對本港防疫政策感失望，政策令各航空公司面臨艱難時期，需取消大部分航班。他說香港已失落（has slipped）國際航空樞紐地位，形容香港「已從航班地圖上消失（off the map）」 。

特首林鄭月娥前日在抗疫記者會回應稱，不少港人利用放寬禁飛令的機會回港，本月1日起平均每日約千名港人回港，此前每日平均僅200人，故若說放寬限制無幫助是不正確。

姚柏良表示，港府公布減入境檢疫期後，業界收到多一倍預訂回港機票查詢，惟航班熔斷機制門檻太低，太易禁飛，航空公司沒誘因安排客機來港，部分選擇不復飛屬預期之內，料在需求大但機位少之下，未來數月回港港人仍要捱貴機票。

本報昨向國泰航空查詢會否加密班次 ，國泰未有正面回應。本報翻查其官網及旅遊網站資料，以英國為例，國泰4至5月由倫敦來港航班仍維持約兩周一班；6及7月起則加密班次。本報昨向食衛局查詢會否放寬熔斷機制，局方稱會密切監察不同地區疫情，以風險為本調整措施。

（新冠疫情）