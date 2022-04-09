先達店稱消費券可九折套現 免購物 大狀：或犯合謀詐騙 政府：去年起逾20宗交執法

政府發言人回覆稱，消費券計劃自去年推行，約10家商戶因涉嫌違規套現已被相關營辦商凍結或取消其帳戶。當局已根據各營辦商提供的初步調查結果，將20多個涉嫌違規套現個案轉交執法機構跟進。

稱八達通「拍晒3000蚊」 可取回2700

本報記者昨到旺角先達廣場觀察，未見有店舖張貼套現消費券字眼的宣傳品，但有手機店職員大叫「可以套現」。記者先以顧客身分查詢，店員拿出計算機解釋，如以八達通套現，可在八達通機「拍晒3000蚊」，店舖會以九折套現，即會給回顧客2700元，不涉物品交易；如想買電話，店員說4款電子支付都接受，但除八達通外，其餘3款都要收手續費，聲稱「係嗰間（電子支付）公司要收」。本報其後以記者身分再次查詢，該店拒絕受訪。

網上有人直接收購已領消費券八達通卡

另有人在社交媒體發文稱可套現消費券，套現價為消費券的八折至九五折不等，例如有人聲稱可回收禮品卡，建議對方用消費券到便利店買卡，再跟回收人套現；或先用消費券購買物品，再跟消費券收購人套現；亦有人用現金收購已領消費券的八達通卡。

大狀：違法否視乎「真心消費」

大律師陸偉雄表示，政府推出消費券的目的是讓市民消費，如有人合謀套現消費券，即不是真正消費，屬合謀詐騙政府，最高刑罰為監禁14年。他說縱使套現過程有消費，如先買貨品，再出售給消費券收購人，「暗渡陳倉，利用消費去套現」都不是真心消費，也屬違法。他說可用客觀環境推論真假消費，例如有人用消費券購物，極短時間內轉售，時間可成證據，推論其並非真心消費。他又說，若有人交易已領消費券的八達通卡，當中不涉消費行為，同屬犯罪。

不過，若只有一方想套現，買賣雙方沒有默契或協議，例如有人用消費券買手提電話後放售，購買電話一方無套現意圖，陸偉雄稱這不涉合謀，亦未必有辦法證明交易意圖。

施麗珊：劏房戶全想套現交租 一成已做

社區組織協會副主任施麗珊說，她接觸所有劏房戶都想套現消費券，當中更有一成已套現。她說有劏房戶在疫情下無工開，又不能用電子消費券交租，有業主同情租戶，以2000元消費券抵消1600元租金，租戶把八達通卡交予業主使用。她建議政府改派現金，或一半現金一半消費券，讓基層紓困。社協幹事吳衛東亦稱，聽聞有露宿者有意套現消費券，他指因消費券設使用期限，無法「攤長來用」，露宿者買大堆物品亦無足夠位置存放，或會被人偷去。

明報記者

（新冠疫情）