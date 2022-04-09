新增2492陽性 連續3日少於3000

3樣本驗出L452R 未確定是Delta

新個案中1227宗為核酸檢測陽性、1265宗屬快速抗原測試陽性。歐家榮表示，當局就706個樣本作基因分析，有3個樣本對變異病毒株L452R呈陽性，但病毒量不足，未能確認是否屬變異病毒株Delta，調查顯示其中兩人於2月確診，相信屬復陽個案。他說過去兩三周疫情趨勢持續向下，但每日仍有二三千宗個案，顯示社區有很多患者，呼籲市民假期時減少社交或跨家庭聚會。

中大醫院一患者亡 料非死於新冠

衛生防護中心昨公布多86宗死亡個案，中大醫院呈報一宗93歲男病人離世，屬安老院舍院友，本身患前列腺癌、高血壓及冠心病等，並懷疑患大腸癌，上月16日發燒及血含氧量下跌，被送往威爾斯親王醫院，上月29日轉送中大醫院時情况穩定，至前日離世，醫生認為屬帶病毒離世（Die with Covid）。

歐家榮稱，現時個案病死率約0.72%，反映感染者的死亡風險，由於計算時的分母是曾感染者、分子是死亡數字，而染疫者稍後可能惡化及死亡，預期數字會繼續增加。

另外，醫管局總行政經理劉家獻稱，至前天已向約2.5萬人處方新冠口服藥，其中16,886人獲默沙東口服藥、8538人獲輝瑞口服藥，暫未分析療效，惟前線醫生反映患者服藥後很快控制病徵。

改良口服藥電腦系統 將開放私醫使用

就政府擬讓私家醫生處方口服藥，他說醫管局正與衛生署合作改良相關電腦系統，準備工作已七七八八，很快將可開放予私家醫生使用。

（新冠疫情）