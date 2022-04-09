已隔3個月 19萬滿60歲者可打第四針 昨起可取即日籌 下周四起可網上預約

陳肇始稱未有建議要全民打第四針

截至前日，滿60歲者有逾78.6萬人已打第三針疫苗。公務員事務局長聶德權昨表示，滿60歲者當中，約19萬人打第三針已滿3個月，昨起可到社區疫苗接種中心或公立醫院接種站取即日籌打第四針，下周四（14日）會更新網上系統，屆時合資格長者可上網預約打針。

聶德權說，現時有170萬人夠期打第三針而未打，當中或包括近期曾染疫、康復後要等一段時間才能打針者，而全港過去7日平均每日打3.4萬針，遠低於每日可打10萬針的接種能力，「現在的情况是嚴重的『針等人』，情况好像去年第四季、第五波疫情爆發前，這是大家要注意的，當疫情爆發時才打針，基本上是趕不及的」。至於院舍打針情况，他說截至4月4日有4.5萬名院友已打針，接種率為60%。

日均3.4萬針 聶德權：嚴重「針等人」

此外，政府近日在封區翌日上門為長者及行動不便者打針，聶說，截至前日已為19人打針，形容「針針皆辛苦」，又預告會在本月底前推出網上平台，讓全港滿70歲者及行動不便者預約上門打針。社署表示，截至前日，安老及殘疾院舍累計45,407人已打第一針，28,165人已打第二針，5106人已打第三針。

被問會否推全民打第四針，陳肇始表示第五波有95%死者年滿60歲，故現建議該年齡層打第四針，暫未有建議要全民打第四針。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，科學委員會暫建議滿60歲長者和免疫力低者要打第四針，至於其他市民，以現時死亡數字等，打3針已有效預防重症和死亡，若有新數據，科學委員會將再審視。

劉宇隆：60歲以下無病痛毋須打4針

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在港台《千禧年代》稱，絕非每名市民都要打第四針，加上本港60歲以下、沒基礎病的患者病死率極低，故「無病無痛」者打第四針沒什麼好處，現看不到需全民打第四針，除非有新的變種變異株，出現有如新病毒重新洗牌，屆時將「頭都痛」。

被問到打第四針的長者日後需否每隔3個月打一針，劉宇隆認為體內的記憶細胞能預防死亡及重症，「無咁嘅需要」。

劉說，即使有研究表示打復必泰的抗體水平較科興高，但以本港染疫現况，兩款疫苗打三針後保護死亡或重症能力「不相伯仲」，形容抗體水平屬一種「迷思」，呼籲市民不要再以此為應否接種、何時接種哪種疫苗的準則。

（新冠疫情）