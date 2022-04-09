歐家榮：康復後有新病徵應檢測 隱形患者游走沒完沒了

有響應者憂入營：陽性也不報

本報昨訪問30名市民，21人打算響應政府檢測，當中6人不打算在驗出陽性時呈報。50歲王女士說要響應政府，已完成首日快檢，但萬一驗出陽性，不打算呈報。家中有飼養寵物的她說：「太麻煩啦，個病好普通，以前就話會病到入心入肺，如果要入隔離（設施），好慘。」

另一名昨已完成檢測的市民認為，如感染新冠病毒，「第一日已經會check到」，故不會連續3日檢測。沒有做檢測的29歲朱先生認為，如感染會現病徵，屆時便會檢測，不理解政府為何在特定3日要求大家檢測，「頭3日陰性，第4日都可能陽性，覺得無意思」。

不響應者：第4日都可能陽

歐家榮昨在疫情記者會回應稱，目前全港每日有二三千宗個案呈報，社區一定還存在隱形個案，盼短時間找出所有個案，繼而做下一步隔離工作。他認為，若不在這幾天檢測，會「失去意義」，當隱形個案在社區繼續游走，疫情會「沒完沒了」；呈報個案能讓當局了解疫情走勢，並檢視呈報者有無嚴重徵狀或有無併發機率較高的高危者，以安排前往社區治療設施等。

（新冠疫情）