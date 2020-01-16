花342萬登報呼籲 首日陽性呈報升 林鄭盼全民快測覓3萬不自知染疫者

林鄭、聶德權貼快測陰性照

政府昨透過不同渠道宣傳全民快速檢測，除了在報章賣廣告，又向市民發短訊，表示「懇請4月8至10日每日做快速抗原測試，24小時內呈報陽性結果」；林鄭月娥及公務員事務局長聶德權均在facebook表示昨早已檢測，並貼出陰性結果的照片，其中林太表示「結果呈陰性，安心上班」。

街訪30人 21人稱會響應

16人料計劃無效

本報昨中午時分在旺角街頭隨機訪問30名市民，7人表示未獲政府的防疫服務包、9人表示不打算響應政府呼籲做快速檢測。在願意參與計劃的21人中，7人表示希望響應政府，5人盼確認自己是否沒有染疫，3人表示工作需要其每日檢測，2人稱家人要求自己做，其餘稱「用得唔好嘥」、「之前中過，擔心再中」等。不願檢測的9人中，3人表示早已染疫，毋須再做，2人認為自己風險很低，2人稱忘記了計劃昨日開始。

30名受訪者中，有16人認為計劃無效，當中19歲羅先生無打算做快速檢測，「交上去都無用，反正都係送去新田（社區隔離設施），不如自己食藥」。56歲林先生昨早快速檢測結果呈陰性，他認為計劃「無強制（核酸）檢測咁好，但好過無」。

另有響應計劃的人說，就算自己做了檢測，「我肯做唔代表大家都肯做」。

歐家榮：市民或未完成呈報

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨稱，已陸續收到新個案呈報，仍在統計當中，初步呈報數字似乎較之前有所增加，要稍後計算過後才知實際數字，由於昨日是首日推行全民快測，市民可能未完成呈報或上載資料的手續，故未有準確數字可提供。他說相信現時隔離中心的容量足夠應付新增個案，但他沒提供隔離設施使用率。

林鄭月娥昨早在抗疫記者會表示，港大用快速測試計算的「新冠病毒感染時點患病率」顯示，4月6日患病率為0.56%，即全港約有4萬人感染，若假設當中有四分之一人是之前已感染，即全港或有3萬人已染疫但不知道，若這3日將他們找出來，適當隔離、治療，「我們真的有機會切斷這些傳播鏈，為何不值得做？我認為非常值得做」。

認無法得知參與人數

林鄭月娥又說，由於全民快速測試是自願，陰性結果不用申報，無法知道最終有多少人參與，若參與人數多，有助切斷傳播鏈，4月21日起逐步復常，「我當然希望全港700多萬人都有參與，因為其目的，無論是讓我們好似影一張『快相』、看到現在香港感染情况是如何，或者是盡早識別出一些無病徵的染疫者，從而可以適切地為他們安排治療、隔離或家居支援，讓他們不能傳播病毒，這兩個目的都需要好多人參加，否則不夠齊全」。

已派305萬防疫包

政府早前向全港住戶派發防疫服務包，林鄭月娥說已向270萬住戶派發305萬個防疫服務包，並透過89個物資站派發5萬多個，有部分市民會到物資站領取快速測試包，已派發11萬套。

明報記者

（新冠疫情）