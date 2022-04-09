外展打針協議刪「可毋須尋監護人」字眼 社署：限期前未接反對 不再聯絡

本報記者昨日以市民身分向社署熱線查詢，職員回覆說，如果院舍在限期之前無收到法定監護人反對，外展醫生不會再嘗試聯絡家人或尋找是否有委任監護人。至於非監護人的親屬，社署職員稱家屬可繼續提出意見，但最終由醫生評估及決定是否適合接種。

政府發言人上月底回覆本報查詢時，引述《精神健康條例》下，如果註冊醫生在「情况緊急」及符合精神無行為能力長者最佳利益，可毋須監護人同意而進行治療；給予外展醫生的指引一直無提及「情况緊急」。

衛署：早前更新相關醫生指引

被問及政府立場是否有變，衛生署發言人前日回覆，稱就精神無行為能力及沒有法定監護人的院友，到診醫生一直以來可在符合他們的最佳利益下，為他們接種疫苗。至於律政司的法律意見，衛生署及律政司未有正面回應，衛生署僅說較早前更新相關醫生指引。

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