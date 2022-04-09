留言板打氣悼亡 逝者往事「刻在心」

「邊個走咗」長者心中有數

爆疫高峰期時，穿全副裝備的員工在院舍奔走，救護員來回走廊，長者未必多言，一切卻看在眼內。阮家慧憶述，有婆婆更清楚數算，「邊個（長者）走咗，邊個返咗嚟」。長者也恐懼，有人快速測試陽性後緊張地問職員，「我嚴唔嚴重呀？」「（測試棒）淺色係咪即係少啲事？」

儘管院舍裏常見老病死，阮家慧說短短數周8名長者離世，對院舍打擊很大，不論長者、員工及家人都要有疫後情緒管理，許多長者亦與逝者熟稔，「不能當無事發生」。長者身心需時復元，除了4名長者仍留院，其餘長者在院舍漸康復，但消瘦不少，身體轉差且胃口不佳，院舍正設法補充營養。

觸發商討「願望清單」身後事

這場離別，觸發阮家慧與社工構思推動生死教育，例如與長者討論制定「願望清單」及身後事安排，打算做問卷了解他們情緒，亦準備如何迎接第六波疫情。她也希望員工明白疫情結果雖不盡人意，但深信長者在世時曾感受到員工付出，「你們已做得好好」。

（新冠疫情）