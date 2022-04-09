每有確診電社署醫局防護中心 尋支援問隔離「無個答到 你推我推」

倡設安老院專線 免各自為政

羅凱寧提到，第五波疫情許多院舍曾召救護車，有些足足等一天，對此心痛，認為當院友染疫後死亡率高，政府應考慮設「綠色通道」供安老院，又建議長遠設立社區設施或老人科專科醫院，在疫情下專門為院友治療。

第五波疫情曾有陽性院友被送返院舍導致部分院舍爆發。阮家慧說2月中仍未有出院指引，有染疫院友入院第6日後，就被送返公司旗下西營盤院舍，一回院舍後就驗出陽性，再獲安排送院，直至3月醫管局才有清晰指引，「是否來得太遲？」

她說，院舍與醫院關係密切，「大家點樣維持到大家都唔冧」，須制定清晰入院及出院指引，亦要分流院友，重症者入院及輕症者入隔離設施。

衛署：一直跟社署醫局保持溝通

衛生署回覆，一直與社署和醫管局保持溝通了解院舍情况，以安排最合適檢疫及治療方案，該署沒回應為何衛生防護中心職員曾要求院舍傳真。

醫管局稱3月已調整院舍長者出院安排，已就安排與社署、衛生署及安老院營運者溝通，安排合適病人出院返院舍或到其他隔離設施，醫管局會提供醫療支援。

社署稱，疫情期間一直與各院舍緊密聯繫，不單在物資及財政津貼提供支援，亦聯同衛生防護中心及長者健康服務相關單位人員加強院舍感染控制指導等。

（新冠疫情）