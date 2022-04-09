安老院批原址隔離變原址中招 缺物資缺氧氣員工靠自救 盼政府檢討免第六波蹈覆轍

明報記者 陳柔雅

未能隔離「逐區淪陷」

真善長者之家九成染疫 8人亡

位於紅磡的文化村真善長者之家去年已改善通風，第五波大爆發前比政府更早決定對員工閉環管理，但還是敵不過疫情，2月19日首現院友及員工染疫，是兩年來首次爆疫，隨即劃分不同區，有員工甫被派入「dirty team」便哭了。那時社區個案幾何級數上升，200多間院舍相繼失守，阮家慧獲告知長者未能撤離，遂將染疫者送入單人套房隔離，期盼能「買時間」阻截擴散，等院友送走，「當時仍對社署與政府有希望，沒想過由頭到尾一個都無帶走」。事後僅首名染疫院友送院隔離，但送院後卻一度失聯。

不夠套房 隔離終變「逆隔離」

套房僅10多間，部分原本有人住，只容得下6至7名患者隔離。不久毗鄰單人板間房陸續有長者感染，隔板僅高1.6米，病毒隨空氣蔓延。阮家慧每日清晨拿平面圖調配房間，眼見一區區淪陷，「好似見住長者等中招」，最終51名院友中，僅4人在最後大爆發時入了套房逆向隔離，最終沒受感染。

最嚴峻時逾半護理員染疫，早晚更各剩一名保健員，院舍又請不到人。有爆疫前已辭職的員工見狀收回辭職信，說要回來一起「打仗」，又有清潔工放假主動返院舍。2003年SARS時，阮家慧是瑪嘉烈醫院深切治療部護士，事隔19年再次離家抗疫，在院舍樓上租住單位，管理層組成指揮部24小時候命，與院長穿上保護衣到前線照顧院友。

已辭職員工留下打仗 面罩一度重用

「要打仗卻無子彈」，阮家慧說早期物資短缺，院舍苦無支援，員工一度重用面罩，即使社署派防疫津貼，搶購物資都有困難。院舍一度用盡氧氣，為了救長者要四處撲氧氣，但許多公司優先留給醫院，有的更坐地起價。有氣促及意識模糊的院友等救護車兩個半小時才能送院，後來不幸離世。即使送院，急症室也擠滿人，有需聞氧氣的伯伯被約束在椅，坐了兩日都未能上房。

目送長者上白車 心想「能回來嗎？」

阮家慧記得每次送長者登上救護車前，長者凝望她的眼神，每次她內心都在想：「你有無機會再返來呢？」結果有8名長者再也沒回來。有精靈的院友前一日如常看小說，隔日突然惡化猝逝。如今想起她仍覺得痛，許多員工聞長者死訊都落淚，也摻雜內疚，「係咪送錯咗？」

阮家慧曾問自己若當初更堅持爭取送院友入院隔離，結局會否不同，「可能未必有用，但如果我有做，個心會好過一點，覺得老人家唔應該咁樣走」，「安老院是他們最後的屋企，能否讓他們安心地離開是我們的責任，但今次係唔係呢？在我們心裏有很多問號」。

另院舍汲經驗 爭取送隔離「斷鏈」

近乎「全軍覆沒」的慘痛經驗，使阮家慧堅決爭取將公司旗下另一間格局相若、3月中已31人染疫的西營盤院舍患者送隔離，最終獲送亞博，截斷院內傳播鏈；屯門院舍多樓層且為獨立房，僅1人染疫。3間院舍命運迥異，她說正反映原址隔離是導致今波院舍大爆發的錯誤決定，促政府盡快檢討院舍定位，不應再原址隔離，否則保不住院舍。

批準備不足 物資設施樣樣遲

今波787間安老院爆疫，許多院舍眼睜睜看着院友集體感染，甚至死在院舍。「沒想過香港會發生如此災難」，阮家慧批評政府事前準備不足，不論物資、隔離設施、閉環管理、逆隔離，一切都來得很遲。「呢8個（院友）係咪可以未必要走？全港又走了多少個？」她說經歷沉痛一役，如政府不反思及盡快檢討，「第六波再來係咪要重複過？」

（院舍爆疫‧系列一）

（新冠疫情）

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