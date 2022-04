稱母校九華啟發大 械劫案寧救人暫棄追犯

修例風暴遭「畢業生」聯署譴責

李家超於九華度過7年中學生涯,不算是活躍分子,最標誌是擔任天文學會創會會長。李家超訪問提及,華仁的教育和訓練對他警務工作有莫大幫助和啟示,憶述初次處理一宗持械行劫案,需決定先追捕持槍劫匪還是處理現場傷者,最後他決斷留下來拯救傷者,稱因生命可貴,劫匪逃去日後可再緝捕,但生命則去了不返。

九華有不少知名校友,現時問責班子中,教育局長楊潤雄亦畢業於九華,2017年兩人於中學文憑試放榜前夕返母校,為應屆考生打氣。不過,2019年反修例期間坊間湧現自稱畢業生聯署譴責官員,同年6月底有以「一班熱愛香港、熱愛九龍華仁的舊生及榮休教師」名義於報章登聯署信,斥兩人麻木不仁、漠視民意,是「一門雙恥」。

李家超去年6月上任政務司長,掀學歷爭議。政務司長發言人去年6月回覆稱,李家超會考4A,高考1A,獲港大工程學系取錄,因家庭原因放棄入讀,投考警隊。他加入警隊後進修,獲有關公共政策和管理的碩士學位。

英文作文特用深字被提點 變實事求是

據知李家超中學成績中上,尤以英文科「標青」,他於訪問稱,有次為做好一份英文作文功課,查閱各大字典,用很多艱澀及不常用的深字,卻被批改的魏志立神父(Rev. Fr. Harold Naylor, SJ.)稱「This is not good English, but English of a foreigner」,令他如夢初醒,不再用浮誇修飾,變得實事求是。

(特首選舉)