稱母校九華啟發大 械劫案寧救人暫棄追犯

修例風暴遭「畢業生」聯署譴責

李家超於九華度過7年中學生涯，不算是活躍分子，最標誌是擔任天文學會創會會長。李家超訪問提及，華仁的教育和訓練對他警務工作有莫大幫助和啟示，憶述初次處理一宗持械行劫案，需決定先追捕持槍劫匪還是處理現場傷者，最後他決斷留下來拯救傷者，稱因生命可貴，劫匪逃去日後可再緝捕，但生命則去了不返。

九華有不少知名校友，現時問責班子中，教育局長楊潤雄亦畢業於九華，2017年兩人於中學文憑試放榜前夕返母校，為應屆考生打氣。不過，2019年反修例期間坊間湧現自稱畢業生聯署譴責官員，同年6月底有以「一班熱愛香港、熱愛九龍華仁的舊生及榮休教師」名義於報章登聯署信，斥兩人麻木不仁、漠視民意，是「一門雙恥」。

李家超去年6月上任政務司長，掀學歷爭議。政務司長發言人去年6月回覆稱，李家超會考4A，高考1A，獲港大工程學系取錄，因家庭原因放棄入讀，投考警隊。他加入警隊後進修，獲有關公共政策和管理的碩士學位。

英文作文特用深字被提點 變實事求是

據知李家超中學成績中上，尤以英文科「標青」，他於訪問稱，有次為做好一份英文作文功課，查閱各大字典，用很多艱澀及不常用的深字，卻被批改的魏志立神父（Rev. Fr. Harold Naylor, SJ.）稱「This is not good English, but English of a foreigner」，令他如夢初醒，不再用浮誇修飾，變得實事求是。

（特首選舉）