屢破大案作風強硬 人稱「沙塵超」

中七畢業後，李家超1977年以19歲之齡加入警隊，任職見習督察，1997年晉升總警司，先後駐守多個部門，包括投訴及內部調查科、有組織罪案及三合會調查科（O記）、刑事情報科等。2000年借調保安局任特別顧問，研究打擊電腦罪行，2003年獲保送英國皇家防衛學院受訓，回港後升任助理處長、2007年晉升高級助理處長、2010年晉升副處長。

破迷魂案張子強案 交代徐步高案哽咽

1994至95年間，本港發生多宗紙包飲品迷魂案，時任西九龍刑事偵緝警司李家超加入專案小組，協助緝捕「迷魂黨」主腦、懲教署前職員「柳記豪」郭育豪歸案，郭其後囚14年。李家超曾任O記總警司，1998年初，O記在新界馬草壟一鐵皮屋搗破軍火庫，起出818公斤高強度炸藥，拘捕「大富豪」張子強的3名黨羽，幕後策劃人張子強潛逃內地後落網判死。2006年警員徐步高在尖沙嘴槍殺警員曾國恒，時任助理處長李家超向傳媒交代案情，一度哽咽，案件遺下不少疑團。

早年常與公安開會熟絡 任副局建高層人脈

一名李家超的警隊前下屬形容李「好醒目」、「好有計謀」，「打麻將、捉棋唔好遇到佢，你輸硬」。他憶述李家超做事嚴謹、有要求，「做唔到佢要求，會詐型」，又形容領導風格「hands-on（親力親為）」，要求下屬事事報告，「跟佢的人都幾辛苦」；而任職警隊早年較低調，不愛鎂光燈。該前下屬憶述，1990年代多「省港旗兵」來港作案，故李早年常往內地開會，與執法部門交換情報，故很早期已和內地公安熟絡。該人形容李有「少爺脾氣」，故有「沙塵超」之稱，若他當上特首，能否和「文官」磨合將是一大考驗。

政圈中人指有野心 工作少朋友

李家超官至副處長時，一哥「跑馬仔」跑輸給比他年輕半年的曾偉雄，2012年提早退休擔任副保安局長，2017年升任局長。有認識李的政圈中人稱，李離開警隊前後開始建立內地主任級及部長級人脈，為未來鋪路，形容他「有野心」、「不甘於現狀」，又說他好杯中物，尤愛茅台和紅酒。他又形容李處事有己見，有時少理會反對意見，工作上較少朋友。

不過，一名退休警官稱，留意到李家超加入保安局後放下身段，以不同態度與不同界別的人溝通，包括AO及傳媒。但他稱，保安局由政助、副局長至局長皆由前警官包辦，現時政務司長甚至將來特首均來自警政系統，「清一色」易現管理危機。

（特首選舉）