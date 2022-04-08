曾膺十大父親 李家超：不接納打罵教子 打成一片同時保父親尊嚴 不求子逐名利

怕遭誤解最偉大父親 稱是應做的事

翻查資料，1957年出生的李家超，在中學聯誼舞會認識太太林麗嬋，二人在1980年結婚，育有兩名兒子。根據1990年6月《明報》一篇有關「十大現代父親新形象選舉」報道，該活動由香港青少年服務處家庭生活教育部主辦，報稱警務人員的李家超是其中一名入選父親，由長子文龍提名。他當時受訪稱對獲獎感自豪，但亦覺矛盾，怕遭別人誤解成「最偉大的父親」，認為自己只做了應做的事。

李家超分享心得時，強調與兒子溝通最重要，打罵的方式已不被接納，溝通方法可以與兒子打成一片，一起打波、捉棋、「潛烏龜」等，但同時要保持父親的尊嚴，而平日要多觀察孩子，留意他們情緒和關心他們，縮短彼此距離。兒子則說，從父親身上學到很多處事之道，很喜歡父親既像朋友又有尊嚴。李家超亦稱，對兒子未來沒特別要求，只望他找到有興趣的職業，不一定為錢或名利。據傳媒報道，李家超兩子均畢業於香港大學，曾在商界工作。

97年購逾千萬元單位 7年清按揭

至於太太林麗嬋，按李家超提交的利益申報及行會成員個人利益登記冊，李太報稱家庭主婦。翻查土地註冊處資料，李氏夫婦1995年以500多萬元購入藍田麗港城一單位連車位，兩年後以700多萬元售出。夫婦再於1997年以1240多萬元購入何文田帝庭園一單位及車位，7年後即2004年便還清按揭。根據銀行網上估價，物業現時市值約2356萬元。

家人持英籍否 發言人：不便透露私隱

曾有報道稱，1977年加入警隊的李家超，一家原均為英國籍，李家超2012年加入問責團隊出任保安局副局長，隨後他本人放棄英籍。

政務司長辦公室日前回覆本報查詢稱李家超沒有外國國籍；至於李太與兩名兒子是否持英國籍，發言人表示，就司長家人私隱不便透露，又說李家超真誠擁護《基本法》及效忠香港特別行政區，這亦體現在他就職時誓言。

明報記者

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