李家超競選團 集林鄭梁振英班底 建制各派動員助選 譚耀宗譚志源料任正副主任

競選辦擬設中環廣場 建制多人赴會

李家超辭職後首天，昨早約8時半現身灣仔中環廣場，逗留至傍晚近6時，離開時未有回應競選辦地點和競選團隊成員，稱暫時沒有公布。多名建制派昨亦前往中環廣場，包括譚耀宗和立法會議員陳勇。其中譚耀宗逗留約兩小時，表示會協助李家超的競選工作，包括爭取提名。他透露競選辦公室初步計劃設在中環廣場，因選舉的時間緊湊故前來幫忙，與對方討論競選工程。根據資料，李家超昨到訪的中環廣場單位，最近一年未有租務紀錄，相鄰單位則由Mastercard Asia/Pacific (Hong Kong) Limited（萬事達卡）租用。

有傳媒報道，譚耀宗和譚志源分別擔任李家超競選辦正、副主任，現職馬會事務執行總監的譚志源未有證實是否加入團隊，僅表示全力支持李家超參選，亦樂意盡己所能協助相關工作，譚耀宗至截稿前未回覆查詢。

3開支代理人皆林鄭競選團成員

李的競選班底亦有多名林鄭月娥2017年和梁振英2012年競選時的核心成員，李家超昨向選舉事務處遞交「招致選舉開支授權書」，委任吳文華、陳清霞、黃永光為選舉開支代理人，他們的授權書均由譚耀宗簽署見證。三人同為林鄭月娥5年前的競選團隊成員（見表）。

「梁營」傳媒人張瑞蓮伴李現身

另外，被視為「梁營」的齊心基金會，執行董事張瑞蓮昨陪同李家超到中環廣場，她是梁振英參選時的公關，隨行者還有鳳凰衛視前記者、選委黃芷淵。黃與張同為「香港再出發大聯盟」共同發起人，大聯盟是由前特首董建華及梁振英任總召集人，譚耀宗為秘書長。

曾為前特首曾蔭權助選的公關黃麗君，據悉獲聘加入李家超團隊負責公關工作。

譚耀宗昨說會向其他人推介李家超，並希望經過這段時間的宣傳工作，能令選委和更多人支持他。對於李家超被質疑不熟悉民生範疇，譚耀宗認為沒有人熟悉所有事務，領導最重要是善用人選，帶領整個團隊服務香港社會，他相信李家超勝任特首，亦會團結各階層。他又認為，即使只有一人參選亦毋損認受，因候選人仍須獲過半選委支持方可當選。

民主黨主席羅健熙則表示，李家超是警察系統出身，第一時間予人感覺中央選擇更強硬的管治路線，認為與國安法實施是一脈相承。他認為市民期望特首選舉有競爭，可判斷候選人的能力，亦能增加新政府認受。

署理民政事務局長陳積志昨被問到會否留任下屆政府，他回應會做好現在工作，又說與李家超一直合作無間，形容對方是很好的領導，祝願他工作順利。

明報記者

（特首選舉）

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