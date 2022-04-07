1人參選 澳前議員：未必能維護地方利益

曾與歷任澳門特首接觸的民主派澳門立法會前議員區錦新認為，1人參選而誕生的特首都獲中央「祝福」，甚至為其清除選舉障礙，當選後更「聽話」是理所當然。他稱，特首並非要與中央對着幹，但面對中央政策與地區利益有牴觸時，他質疑，如此產生的特首在經濟民生議題上會否以維護地方利益而「進諫」，若不會，對地方發展有負面影響。

他指澳門市民對特首選舉的態度普遍是「睇戲」，「但有兩個人參選，戲都好睇啲」，只有1名參選者的選舉，難以令市民了解未來特首的抱負，選委角色亦被弱化。

澳學者：特首競爭是在選舉前

澳門大學政府與行政學系副教授余永逸稱，每屆澳門特首選舉前都有多於1名潛在參選人，例如2019年特首選舉，時任經濟財政司長梁維特亦被視為有意參選，但最終每次僅1人參選，「競爭是在選舉前」。至於「澳門模式」會否成為香港的未來，他認為值得留意，但可見中央有意改變香港的政治及社會環境。

他表示，澳門特首及其政府的認受性，與社會穩定及生活環境掛鈎，有別香港取決於個人魅力、能力、程序公義等因素，他舉例，澳門因疫情令經濟轉差，政府有壓力增加福利開支，以換取市民的認受性，他認為，這模式或成為未來香港政府的參考。

如行「澳門模式」 須靠表現爭認受性

澳門大學政府與行政學系助理教授楊鳴宇稱，澳門經濟在回歸後起飛，沒遇到太大挑戰，澳門人更關心是特首的管治能力及民生議題，不太注重產生過程。他認為，若香港走向澳門模式，特首的認受性須由其管治表現換取；又指選制的改變或會改變一個地方的政治文化。

澳門選委會由400人組成，現屆特首賀一誠在2019年獲392票當選。

（特首選舉）