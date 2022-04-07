國安旗手 連環出招整治4範疇

現年64歲的李家超在保安局長任內爆發反修例事件，他曾稱如與外國警察比較，香港警察表現已相當克制，又稱示威者若不在現場便會沒事，相信言論引起爭議。他又多次形容示威者是「暴徒」，力撐警隊行動，例如稱在西灣河開槍近距離射擊示威少年的交通警員做法「合法合理」，又稱如將暴力正義化會很危險。

李家超是《港區國安法》的主理官員。他2020年曾以國家安全委員會成員及保安局長身分接受《大公報》專訪，提到對學校、社會團體、媒體、網絡4個界別涉及國安事宜加強防範，其中教育要先行處理。政府其後推行德育及國民教育科，警方拘捕《蘋果日報》和「立場新聞」等傳媒高層，支聯會等民間組織解散，亦有網站「香港編年史」因涉國安法被網絡供應商封鎖，事件遍及李提到4個要加強防範的範疇。

他去年6月接受《文匯報》專訪，提到外部勢力間接破壞、危害國安思想滲透藝術文化、本土恐怖主義活動3項社會危機，而電檢條例去年通過修訂，禁止危害國安的電影上映。

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