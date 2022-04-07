建制紛表支持 羅冠聰：港人噩夢 李澤鉅盼新特首令港安定繁榮

唐英年：有承擔 管浩鳴：有愛心

正流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰稱，若李家超成為下任特首，對港人而言是噩夢，表明國家主席習近平想繼續對這個威權「警察社會」施壓。

新思維狄志遠稱，李家超過去予人感覺「硬橋硬馬」，執法嚴謹，但作為特首亦需柔和手段復和社會。至於會否支持對方參選，他說言之尚早，希望有機會跟他深入討論。

兩名政協常委唐英年和林建岳都有出稿支持李家超參選。林建岳稱李是出任特首最合適人選。唐英年稱深信李是有承擔的愛國愛港參選人，「能力經得起剛性考驗」。

立法會議員管浩鳴稱，多次因台灣殺人案而與李家超接觸，稱讚對方是「外剛內柔」、有愛心的人。他說，在2019年社會動盪期間，曾與李討論青年問題，李認為年輕人當時是受不同人唆擺。管又說，香港要穩定安全才能復和，若李向他取提名，他會樂意。

張國鈞：抗黑暴見政治擔當

經民聯梁美芬說，去年7月底與一眾學者、專業人士等成立凝聚民心平台，當時李家超是第一個官員主動關心她們的工作，「以誠懇的態度協助我們為了凝聚民心、修補社會撕裂展開的一系列工作」。

民建聯張國鈞稱會提名李家超，形容李在抗擊「黑暴」時展現出政治擔當。工聯會麥美娟說，2019年李家超對內穩定紀律部隊士氣，對外力抗「黑暴」，往後落實《港區國安法》，更展現其愛國愛港立場堅定、政治忠誠，行事冷靜果斷，任政務司長時亦盡心盡力統籌各政策局抗疫。

（特首選舉）