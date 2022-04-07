李家超辭職備選 陳茂波祝順利 盧文端：「一人模式」免建制撕裂 學者：損認受性

「梁粉」張志剛稱支持李出選

特首選舉提名期展開第4日，64歲的李家超昨午向特首林鄭月娥請辭，傍晚在政府總部見記者，感謝林太任命他為保安局長和政務司長，並先後感謝政治委任官員團隊，曾共事的立法會議員、政府委員會委員、團體、機構和組織等，他也特別感謝公務員努力不懈和盡忠職守。他說辭職獲批後會盡快交代下一步工作。記者會不設答問環節，現場記者追問他是否中央唯一「祝福」的參選人、如何看待外界質疑他不熟悉民生範疇等，他未有回應。

曾被視為有意參選特首的財政司長陳茂波，昨在社交網站表示欣悉李家超已辭職並擬參加特首選舉，祝願對方一切順利。被視為「梁粉」的全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛表示，看來現在除了李家超，沒有其他有分量的人參選，故他會支持李。他說李家超未有找他助選，若李提出，他樂意協助。

特首辦未公布政務司長署任人選

特首辦昨午發稿表示收到李家超請辭，未有公布政務司長署任人選。翻查資料，之前兩屆特首選舉，當時為政務司長的唐英年和林鄭月娥辭職後，政府均有即時公布署任人選。特首辦至截稿前未回覆有關署任安排。

部分選委昨日到中聯辦。盧文端稱昨天單獨與中聯辦領導見面，主要內容不是談特首選舉，但他也關心選舉，贊成「一人模式」，因為目前疫情仍然嚴重，多人競爭難免要安排大量接觸市民的選舉活動，增加傳染風險，且距離投票日時間很短，倒不如快點辦妥選舉。他說「一人模式」可避免建制派撕裂。

劉兆佳：今屆一人模式僅例外

劉兆佳認為不能稱之為「一人模式」，稱今屆可能只是例外，因中央不想特首選舉影響愛國陣營團結，以及讓敵對勢力有機可乘。他相信隨愛國者治港全面落實，人心大致回歸，內外敵對勢力不能再興風作浪，便會有多人選舉。

卜約翰認為「一人模式」代表中央覺得特首選舉毋須再假裝有競爭，將內地選舉文化帶入本港，形容選委會實際猶如人大。他表示，新選舉制度下北京對選委會控制加強，反而只有一人入閘，意味中央想強調西方民主選舉那套政治語言不適用於本港，「這不是西方有競爭選舉，而是內地選擇領導人」。對於中央屬意紀律部隊出身的李家超出任特首，卜約翰分析北京將國家安全放在首位，覺得「武官」可獲信任。他相信若李家超當選，日後會更依賴中聯辦，例如組班。

卜約翰：中央覺得毋須再假裝競爭

專研中國外交和亞太地區關係的新加坡國立大學副教授莊嘉穎認為，本港特首一直有認受性問題。他說難判斷李家超任特首與地緣政治的關係，但反映中央重視社會治安，亦可能進一步收緊對本港的控制，誰任特首影響不大。

多名選委包括全國政協常委唐英年、全國人大代表黃玉山、遠東發展主席邱達昌等昨亦有到訪中聯辦，據悉會面談及特首選舉。盧文端認為李家超是特首適合人選，屬「鐵漢子」，但過往專注保安範疇，經濟金融方面經驗較弱，所以要看未來整個管治班子安排，最重要是有中央支持。

劉兆佳認為李家超的最大優勢在於2019年處理反修例運動時表現的沉着和勇氣，個人沒有政治派系背景和既得利益集團的糾葛，對現行政策也無執著，認為李在中央眼中是「不二之選」。他相信中央會協助李家超組班，讓不同專業精英加入政府。

明報記者

（特首選舉）

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