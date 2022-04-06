葉國謙：林鄭作風得罪人 推心置腹朋友少

李慧琼：過去幾年特首難做

葉國謙說，林太處理個別事件時未必能團結官員、社會人士、政黨等，其作風亦得罪不少人，「公事朋友比較多，但私下推心置腹的朋友不多」，導致她近年威信受挑戰，相信若她爭取連任，社會會有不少反對聲音。他認為林太不連任的決定合適，他表示尊重。

民建聯主席李慧琼在商台節目稱，外界形容林太「無得留低」是不客觀評論，認為每個人都有其規劃及考慮。對於林太的工作表現，她認為對方在首四波疫情處理不錯，第五波則未如人意，形容大家現時是「食花生」般評論林太表現。她認為，在過去幾年特首和官員都很難做，期望各界多體諒。當年提名林鄭月娥參選特首的蘭桂坊集團主席盛智文稱，對林太不競逐連任不感意外，指她當年本來無意參選，其家人亦不太贊成。他說林太性格較固執，但做事盡心盡力，希望外界理解她任內大部分時間都不容易。

（特首選舉）