歷任特首均調整房策 部分未延續 輪候達6年 團體籲下屆聚焦建公屋

4任特首房策各有不同，部分未能延續，例如曾蔭權一改前任董建華的建屋方針，任末才推出「置安心」計劃，卻被繼任者梁振英終止，而梁任內開展研究的開發郊野公園邊陲，亦在林鄭月娥任內被叫停。

前長策會成員：中央非只關注劏房

王坤表示，董建華上任後提出每年興建8.5萬個公私營房屋，定下「三年上樓」承諾和以七成家庭自置居所為目標，較有長遠規劃，但1998年金融風暴令「八萬五計劃」變成「不存在」，事後看來其房策方向正確，目光長遠。他說曾蔭權奉行「大市場，小政府」，任內樓市低迷，他亦少着墨房策或公屋輪候冊問題，反而暫停所有資助房屋計劃，「千方百計刺激樓市」，所幸是有上屆政府遺留下來的土地，直到任期尾段房屋問題才浮現，曾蔭權遂推出「置安心」和復建資助房屋。

王坤說，梁振英接任特首時房屋問題已很嚴峻，梁亦稱房策是「重中之重」，其房策主題是「追落後」增土地供應，但實際沒「大手筆」舉措，舉例其提出開發郊野公園邊陲，即使落實亦要30年才有房屋供應，「港人港地」措施亦難阻內地人委託港人買樓，綠置居和白居二亦只是「數字遊戲」，未能實質增加供應。

林鄭月娥曾說80萬個公屋單位已足夠，被外界形容為「公屋封頂論」。王坤說，林太房策以「置業主導」，增加綠置居數量、沿用白居二計劃，又推出過渡房屋，均屬權宜之計，反而她將部分私人土地改建資助房屋，是有決心的舉動。他批評林太「剛愎自用」，輕視土供組意見。

國務院港澳辦主任夏寶龍曾說香港要「告別劏房」，王坤相信中央非只關注劏房，而是整體房屋問題，新任特首應正視公屋輪候達6年的問題，利用《收回土地條例》和「2047地契大限」向發展商施壓，取地建屋。

招國偉稱，新任特首處理劏房問題時，應釐清要取締居住環境惡劣抑或面積細小的劏房，亦應調整出售資助房屋比例，聚焦紓緩公屋輪候問題，以及重設長策會。

本研社批林鄭多項房策「走數」「走樣」

陳劍青認為，「告別劏房」和「從頂層設計解決民生問題」將是下屆政府的房策方向，前者有很大詮釋空間，「梁振英都說開發郊野公園，解決院舍問題」，相信新任特首會延續林太的北部都會區和明日大嶼計劃，因可透過賣地獲取收益。他認為港府應效法外國設立「房屋法」，監察房策實施，承諾如何分配土地，「不能走數」。他批評林太任內多項房策「走數」或「走樣」，例如未處理一手樓空置稅、首置盤定價由六二折變八折、居屋納米化，她更曾繞過土供組公布1700公頃「明日大嶼願景」。

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