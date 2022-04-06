李家超日內請辭 中央助組競選團 料唯一候選 中聯辦今分批晤選委

盧文端：新特首必是頂住美英壓力「鐵漢子」

全國僑聯副主席盧文端在《明報》撰文，指美、英近期發表報告，攻擊香港新選制，「企圖影響即將全面展開的特首選舉」。盧指北京政府強力回擊美英，新一任特首人選必然是能夠頂住美英壓力，「堅定不移、義無反顧落實《港區國安法》和新選舉制度的『鐵漢子』」（刊B7版）。

昨日是清明節假期，李家超昨午約1時乘坐司長座駕，從何文田寓所直駛政府總部，未有回應是否有意參選特首，僅在車內向在場記者揮手；至晚上7時許，他離開政總，直接乘車回家。另一邊廂，據了解中聯辦今日起將分批約見部分選委，將談及特首選舉安排，多名選委包括民建聯副主席張國鈞、工聯會陳穎欣、全國人大代表馬逢國等昨現身中聯辦，交回新冠病毒檢測樣本。

有選委稱李不熟經濟福利 需有經驗官員協助

全國人大代表黃玉山無直接評論李家超參選消息，說要看看情况，過多幾日再評論。全國政協、民建聯梁志祥說未收到邀請到中聯辦會面。他認為李家超由紀律部隊轉任問責官員的表現不錯，但其不足之處在於對經濟和福利等政策的熟悉程度不及其他人。他相信若李家超擔任特首，班子中會有其他官員協助，估計不成問題。

曾任李家超上司的全國政協、新民黨常務副主席黎棟國認為，李家超做事有心有力，會仔細思考，也肯聽意見；至於有否獲邀到中聯辦，他稱不便回應。身兼行會成員的自由黨主席張宇人表示不會透露會否見中聯辦領導，他相信市民很快會知道參選名單，該黨屆時會討論支持哪一名候選人。問到如何評價李家超，張宇人稱他是稱職的人選。

當年提名林鄭月娥參選特首的選委盛智文表示，他與李家超在人力資源規劃委員會共事，認為李在國家安全上態度強硬，對於不熟悉的範疇很願意聆聽意見，態度開放，且獲北京信任。他稱李家超雖沒有金融、商業背景，但相信北京知道其弱點，更重要是管治團隊內有不同範疇的人才。行會成員、全國人大代表葉國謙昨接受港台《千禧年代》訪問，未有評論李家超是否適合的特首人選，他認為下任特首必須能團結各方，亦要熟悉政府運作，堅持法治，具承擔感和管治權威亦是必須條件。

葉國謙：不覺一人候選選不出合適者

對於特首選舉或只有一人候選，黃玉山認為若沒有現時的外界環境、社會因素影響，有競爭會好一點，但以目前包括疫情等實際情况，若找到合適的人並得到大家支持，都是好事。葉國謙稱難以評估參選人數，但由於取得提名的難度高，不排除最終只有一人參選。他認同多些人參選可讓選委有選擇，但不認為只有一人參選便不能選出合適的人。盛智文相信只有一人參選必遭外界批評，但在疫情等非一般因素下，他可以理解。

按照選舉法例，就算一人參選，選委會也要投票，候選人取得逾750張支持票便當選。

明報記者

（特首選舉）

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