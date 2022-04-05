林鄭補裂不成 掀港最大示威 大嶼北都鴻圖 抗疫建制質疑

777票當選特首 曾與民主派有蜜月期

任內中央出手立國安法改選制

林鄭月娥1980年加入政府，2007年官拜發展局長，處理皇后碼頭拆卸、僭建，被形容為「好打得」；2012年升任政務司長，負責推動政改，在2014年佔領運動曾與學生領袖對話。她曾說無意參選特首，但2017年以「同行」為競選口號參選，以777票登上特首寶座。

林太勝選後稱要修補社會撕裂，重開俗稱「公民廣場」的政總東翼前地，2018年出席民主黨籌款晚宴和教協周年慶，甚至接納時任公民黨議員郭榮鏗提出的一手樓空置稅建議，被視為與民主派示好。

對於房屋土地問題，她首份施政報告推出港人首置上車盤等，並推出被稱為「娥六招」的房策措施，包括更改資助出售房屋定價機制，變相減價，又將公私營房屋比例由上屆六四比改為七三比。政府又成立土地供應專責小組，在2018年推動「土地大辯論」，包括中部水域人工島填海1000公頃選項，在土供組提交報告後，她卻提出填海1700公頃「明日大嶼願景」，引來民間反對。她在最後一份施政報告亦提出「北部都會區」鴻圖。

林太任內有不少爭議事件，被質疑破壞「一國兩制」，包括上任初期推動高鐵一地兩檢。至2019年修訂《逃犯條例》，即使6月9日有100萬人上街反對，政府仍堅持3日後二讀法案，引爆持續逾半年的示威浪潮。2020年中央出手制定《港區國安法》，去年3月全國人大通過修改香港選舉制度。

2020年起本港爆發新冠疫情，政府抗疫措施受質疑，而第五波疫情嚴峻，連建制派亦對林太抗疫能力表示不滿。

行會召集人陳智思稱，林太任內做了很多艱難決定，市民未必知道其背後付出。民主黨前主席劉慧卿說，林太上任之初願與民主派溝通，但修例風波後完全改變，若她當初早日撤回修例，香港歷史或改寫。

學者：頭兩年未攞分 2019後無法管治

中大政治與行政學系副教授馬嶽表示，林太任內的反修例事件改變一國兩制的實踐，影響西方國家對港評價，並非中央願見，民生政策亦乏善可陳，她任期首兩年未能「攞分」，2019年後已無法管治，第五波抗疫表現亦差。香港民研副行政總裁鍾劍華認為林太上任初期挾任政務司長時的民望，並恃得中央支持，在一地兩檢和明日大嶼均態度強硬，而在逃犯修例修訂上更不顧商界反對，造成惡果。

本土研究社成員陳劍青表示，林太提出的置業階梯未能解決核心房屋問題，置業主導思維反推高樓價，最終只能推出過渡屋等零碎化措施。

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