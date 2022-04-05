警隊出身 修例主責官員 掀風暴後升二把手 學者：倘京最重國安 李家超看高一線

任警隊時參與多宗轟動案件

反修例風暴支持度淨值跌至-63.4

被指有意競逐特首、64歲的李家超昨晨乘車離開官邸時沒回應會否參選。李家超1977年加入警隊，由見習督察做起，2010年晉升警務處副處長，2012年放棄英籍，加入梁振英政府問責班子，出任保安局副局長。2017年林鄭月娥接任特首，李家超再升任保安局長，成為首名警隊出身的保安局長。他任職警隊期間曾參與調查多宗轟動案件，包括徐步高槍擊案、「大富豪」張子強案。

李家超擔任保安局長期間處理不少爭議事件，其中2019年主責推動修訂《逃犯條例》，當時他形容香港「鴕鳥了22年」，無處理逃犯移交的法律漏洞，最終觸發連場反修例示威，特首林鄭月娥事後承認修例工作「完全失敗」。根據香港民意研究所調查，李家超2019年10月支持度淨值跌至-63.4百分點，是其出任問責官員以來最低。不過，李家超仕途未受反修例風暴影響，2021年6月，時任政務司長張建宗被中央免去職務，由李家超接任，成為首名警隊出身的政務司長；現時他亦出任候選人資格審查委員會主席。

蔡子強：AO治港幻滅 京寧倚重武官

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，下屆特首人選將反映北京未來5年的管治取捨及施政取向，在中美關係或國際形勢轉趨惡劣下，若北京將國家安全視為最重要，須在管治上加強「國安路線」，並更重視執行、忠誠及紀律，就很大可能由紀律部隊人選出任特首，即李家超便會看高一線；相反，若北京希望改善政府與市民的關係、重振經濟，另一盛傳參選者、財政司長陳茂波的優點則民望較高，亦與商界關係較好。

蔡子強表示，過往北京在特首人選方面，亦看重民望、行政經驗及市民是否能接受等因素，但如果北京將國家安全視為最重要，「現階段這些都可以讓路」，但他說此並非輕易決定，觀乎至今仍未公布任何人選，就反映了「明顯未有一個咁嘅人」，中央亦似乎仍舉棋不定。他又說，現時坊間盛傳的特首人選，沒有一人是政務官，相信對北京而言「AO（政務官）治港已幻滅」，寧願倚重紀律部隊，現時紀律部隊行情看漲，過去兩年早已有「武進文退」趨勢。

被問若由警隊出身的李家超出任特首，會否改變政府的管治路線，實政圓桌立法會議員田北辰認為，任何人都有自己管治風格，最重要是個人，而非來自哪裏。

明報記者

（特首選舉）